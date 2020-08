Whitney Candid

Popkolumne, Folge 79

Tollwut, Thees – und Bier für LGBT-freie Zonen: Volkmanns Popwoche im Überblick

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula Irmschler die High- und Lowlights der Woche. Wie stickig soll es noch werden in unseren Schlafzimmern und wann kassiert endlich die Cancel Culture die räudige Band Clawfinger ein? In der jüngsten Folge zur KW 33/2020 geht es außerdem um Thees Uhlmann, Kaleo Sansaa und The Screenshots. Breitet eure Schwingen aus und lasst euch fallen ... Die neue Popwoche fängt euch alle auf.