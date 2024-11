Der Sounddesigner der Gruppe Fenster spielt als Solist lieber ­locker-flockigen Zitat-Pop.

Wer Musik machen möchte, muss Musik hören, raten schlaue Menschen angehenden Musiker:innen. Und wie zum Beweis der Richtigkeit dieser Verhaltensmaßregel veröffentlicht der französische Musiker Lucas Chantre alias World Brain sein zweites Soloalbum. Auf OPEN SOURCE zeigt der Gitarrist und Sounddesigner der Berliner Indie-Pop-Band Fenster, wohin exzessives Musikhören einen Musiker führen kann. Chantre ist durch einen wilden Mix musikalisch sozialisiert worden: Mariah Carey, Kate Bush, Aphex Twin, Prince, House und HipHop sind darunter. Künstler:innen und Genres, die nicht unbedingt eins zu eins in seine Musik einfließen, die jedoch dem Hörer Chantre eine Offenheit verliehen haben, die der Musiker Chantre jetzt für sich nutzt.

Man kann die Musik auf OPEN SOURCE Yacht Pop nennen, oder Bedroom Pop oder auch Art Pop, es ist auf jeden Fall Zitat-Pop. Was hier alles zusammenkommt: jazzy Easy Listening, die Vibes der Franzosen Air, Arthur Russell (die Stimme in „Open“), Stereolab (der französische Gesang von Chantres Schwester Noémie), Esquivel- Exotica, Flötentöne, ein bisschen Broadcast, ein bisschen Boards Of Canada. Alles Quellen, die World Brain in ein faszinierendes Album verwandelt voller künstlerischen Pop, dessen Halbwertszeit länger als drei Monate währt.

