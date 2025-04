Ricarda Lang kritisiert Katy Perry für Weltraumflug scharf

Musik aus dem All: Jack White spielt die erste Platte im Weltraum ab

Der Weltraumflug des US-Popstars Katy Perry sorgt für jede Menge Gesprächsstoff – und nicht nur positive Reaktionen. Die ehemalige Chefin der Grünen, Ricarda Lang, kritisierte die Aktion scharf – und warf Perry einen unnötig hohen CO₂-Verbrauch vor.

„Katy Perry hat gestern mit einem Privatausflug ins All in 10 Minuten mehr CO₂-Emissionen verursacht als ein durchschnittlicher Mensch in seinem ganzen Leben“, schrieb Lang auf der Kurznachrichtenplattform X (ehemals Twitter).

In den Community Notes, die an das Posting angefügt wurden, widersprechen Leser allerdings: „Die New-Shepard-Rakete verwendet ca. 50 Tonnen Wasserstoff und Sauerstoff, beim Flug entsteht kein CO₂“, heißt es dort.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Reaktionen auf Ricarda Langs Kritik: „Fortschritt war nie klimaneutral“

Auch in den Kommentaren widersprechen einige der Einschätzung Langs. So schreibt etwa der prominente Islamismus-Experte Ahmad Mansour: „Der Fortschritt war nie klimaneutral – und dennoch war er notwendig. Wer jede individuelle Tat moralisch bilanziert, verliert den Blick für das Kollektive: Neugier, Entdeckung, technische Innovation. Nicht alles lässt sich in CO₂ messen – und schon gar nicht der menschliche Drang.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Langs Einwand: „Und welchen kollektiven Fortschritt bringt Katy Perry im All?“, fragt sie und fährt in einem weiteren Kommentar fort: „Es geht hier nicht um Raumfahrt als solche, die ohne Frage ein Treiber für technische Innovation und menschlichen Fortschritt ist, sondern um eine PR-Aktion, bei der ein paar Promis für ein paar Bilder für 10 Minuten ins All geschossen wurden.“

Katy Perry: Weltraumflug mit Promi-Besetzung

Am Montag (14. April) war eine rein weibliche Crew an Bord der New-Shepard-Rakete von Blue Origin ins All gestartet. Gerade einmal zehn Minuten und 22 Sekunden dauerte der Flug, führte die Besatzung aber immerhin auf 105 Kilometer Höhe – und damit offiziell über die Grenze zum Weltall.

Mit dabei waren TV-Star Gayle King, Unternehmerin Kerianne Flynn, die Wissenschaftlerinnen Aisha Bowe und Amanda Nguyen, Lauren Sánchez – Partnerin von Amazon-Gründer Jeff Bezos – sowie Popstar Katy Perry. Bereits vor dem Start zeigte sich Perry emotional: „Ich habe 15 Jahre davon geträumt, ins All zu fliegen,“ schrieb sie auf Social Media. In der Schwerelosigkeit sang sie für ihre Mitreisenden den Klassiker „What a Wonderful World“.