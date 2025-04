„Endzeit-Scheiße“: Katy Perrys Ausflug ins All wird stark kritisiert

Am Montag, den 14. April, flog Katy Perry für wenige Minuten ins All. An Bord befand sich eine All-Female-Crew. Auch wenn für die Sängerin damit, wie sie selbst offenbarte, ein Traum wahr wurde, hagelte es nun Kritik.

Nimmt Katy Perry keine Rücksicht auf die Umwelt?

Auf TikTok kritisierte unter anderem Emily Ratajkowski den Flug ins All und erklärte: „Diese Weltraummission heute Morgen? Das ist Endzeit-Scheiße. Das ist mehr als eine Parodie. Dass du dich um Mutter Erde sorgst und es um Mutter Erde geht, und du fliegst in einem Raumschiff, das von einer Firma gebaut und bezahlt wird, die im Alleingang den Planeten zerstört?“ Außerdem fragte das Model: „Sieh dir den Zustand der Welt an. Überlege, wie viele Ressourcen dafür aufgewendet wurden, diese Frauen in den Weltraum zu bringen. Wofür? Was war das für ein Marketing?“ Weiter erklärte Ratajkowski, dass sie von der Aktion „angewidert“ sei.

Auch Olivia Wilde scheint kein Fan der Mission zu sein. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: „Mit einer Milliarde Dollar wurden wohl ein paar gute Memes gekauft.“

Schon bevor die Reise überhaupt startete, gehörte Olivia Munn ebenfalls zu den Kritiker:innen. „NME“ zufolge erklärte die Schauspielerin: „Was machen die da? Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht cool ist, das zu sagen, aber es gibt so viele andere Dinge, die in der Welt im Moment wichtig sind. Ich weiß, das ist wahrscheinlich unausstehlich, aber es kostet so viel Geld, um ins All zu fliegen, und es gibt eine Menge Leute, die sich nicht einmal Eier leisten können.“

Auch in der Kommentarspalte der Instagram-Posts von Perry lassen sich zahlreiche kritische Kommentare finden. So schrieb eine Userin unter anderem: „Es ist das ultimative Symbol für Privilegien: einem Planeten zu entfliehen, den man mit zerstört hat, während die meisten Menschen nicht einmal saubere Luft zum Atmen oder sauberes Wasser zum Trinken haben. Stell dir vor, du hättest die Mittel, um wirklich etwas zu verändern – und entscheidest dich stattdessen für ein Astronauten-Cosplay für Instagram-Likes.“

Sechs Frauen an Bord

Die selbsternannte „Taking up space“-Crew bestand aus Katy Perry, der ehemaligen NASA-Raketenwissenschaftlerin Aisha Bowe, der Bürgerrechtsaktivistin Amanda Nguyen, der Filmproduzentin Kerianne Flynn, der Journalistin Lauren Sánchez sowie CBS-Moderatorin Gayle King.

Laut dem Raumfahrtunternehmen Blue Origin, das im Jahr 2000 von Jeff Bezos gegründet wurde, war der Flug vollständig autonom. Es gab also keine Piloten und auch die Crew war nicht für die Steuerung verantwortlich. Im Livestream zur Weltraummission hörte man die Astronautinnen während der Reise vor Freude schreien. Die „New Shepard“ brachte die Crew auf eine Höhe von 105 Kilometern über der Erde.

Die Weltraumhymne „What a Wonderful World“

Im All soll Katy Perry sogar Zeilen des Songs „What a Wonderful World“ von Louis Armstrong gesungen haben. Nach nur 10 Minuten und 22 Sekunden setzte die Kapsel wieder auf der Erde auf.

Blue Origin bietet seit einigen Jahren Kurztrips für Weltraumtouristen an. Der aktuelle Flug war wohl der elfte dieser Art. Wie viel so ein Ausflug genau kostet, ist nicht bekannt. Dem „Spiegel“ zufolge liegen Schätzungen diesbezüglich jedoch bei mehreren Hunderttausend Dollar.

Weltraumtourismus wird aber nicht nur von Ratajkowski, Wilde und Munn kritisiert, sondern auch von Wissenschaftler:innen. Grund dafür sind vor allem die Umweltauswirkungen.