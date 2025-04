Katy Perry zeigt sich offen: So sieht die Weltraumkapsel aus

Popstar Katy Perry steht kurz vor einem besonderen Meilenstein – ihrem ersten Flug ins All an Bord der Blue-Origin-Rakete New Shepard, gemeinsam mit ihrer Crew, die nur aus Frauen besteht. Wenige Stunden vor dem geplanten Start am Montag, den 14. April, aus West-Texas, gewährt Perry ihren Fans einen exklusiven Einblick in die Raumkapsel – über Instagram.

Träume manifestieren

In einem Video, das die 40-Jährige auf der Plattform teilte, zeigt sich die Sängerin in der Trainingskapsel, in der sie und ihre Mitreisenden die vergangenen Tage verbracht haben. Strahlend erzählt Perry: „Ich werde nicht sagen: ‚Ich kann nicht glauben, dass ich hier bin‘ – weil ich es glauben kann. Ich denke, an seine Träume zu glauben und sie auszusprechen, ist tatsächlich der Weg, wie sie wahr werden.“

Hier geht es zu ihrem Video-Einblick:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Rakete fliegt autonom

Perrys Crew nennt sich selbst augenzwinkernd die „Taking up space“-Crew – eine Anspielung auf das „Raum einnehmen“ in mehr als einer Hinsicht. Bestehend aus Katy Perry, der ehemaligen NASA-Raketenwissenschaftlerin Aisha Bowe (38), der Bürgerrechtsaktivistin Amanda Nguyen (33), der Filmproduzentin Kerianne Flynn sowie der Journalistin Lauren Sánchez (55) – der Verlobten von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) – absolviert die Gruppe derzeit die letzten Vorbereitungen für den rund elfminütigen Flug ins All. Auch CBS-Moderatorin Gayle King (70) ist mit an Bord.

Laut dem Raumfahrtunternehmen Blue Origin, das im Jahr 2000 von Bezos gegründet wurde, ist der Flug vollständig autonom – es gibt keine Piloten, die Crew wird die Raumkapsel nicht manuell steuern. Die Kapsel erreicht eine Höhe von über 100 Kilometern, durchbricht damit die international anerkannte Grenze zum Weltraum und ermöglicht den Passagierinnen für einige Minuten Schwerelosigkeit. Anschließend wird sie mithilfe von Fallschirmen sanft landen, während der Booster autonom in der Nähe des Startgeländes zurückkehrt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Emotionaler Moment für Katy Perry

Während des Trainings sprach Katy Perry, die mit Schauspieler Orlando Bloom liiert ist und mit ihm zwei gemeinsame Kinder hat, in einem weiteren Instagram-Post über zwei persönliche Zufälle, die sie bereits vor Abflug berührt haben. „Auf der Vorderseite der Kapsel ist die Silhouette einer Feder – meine Mutter nennt mich seit jeher ‚Feder‘. Das fühlte sich wie ein Zeichen an.“

Doch es kam noch kurioser: „Später erfuhren wir, dass die Kapsel den Namen ‚Tortoise‘ (Schildkröte) trägt – das ist der zweite Spitzname, den meine Mutter mir gibt. Wie wahrscheinlich ist das?“ Für Perry war das ein zutiefst bedeutsamer Moment: „Es gibt keine Zufälle. Ich bin einfach so dankbar für diese Bestätigungen. Ich habe das Gefühl, dass etwas Größeres als ich das Steuer übernimmt.“

Der erste reine Frauenflug seit 60 Jahren

Die Mission wird laut „The Independent“ der erste reine Frauenflug ins All seit mehr als 60 Jahren sein. Zuletzt reiste 1963 die sowjetische Kosmonautin Walentina Tereschkowa (88) allein an Bord der Wostok 6 ins All. Seither haben Frauen zahlreiche bedeutende Beiträge zur Raumfahrt geleistet, sind aber nicht in einer ausschließlich weiblichen Besatzung geflogen.

Der Start ist für den 14. April auf 08:30 Uhr Ortszeit (14:30 Uhr MESZ) geplant gewesen. 2021 reiste auch der „Star Trek“-Schauspieler von Captain Kirk, William Shatner, mit einer Kapsel von Blue Origin in’s All und nannte das Erlebnis unbeschreiblich.

Trotz aller Faszination für das All sollte man auch die Kehrseite des Weltraumtourismus nicht ausblenden: Pro Passagier:in fallen etwa 75 Tonnen CO₂ an – das ist rund 150-mal so viel wie bei einem Langstreckenflug. In Deutschland liegt der jährliche Pro-Kopf-Ausstoß bei etwa zehn Tonnen CO₂. Für die zehn Minuten Weltall, müsste man also – rein rechnerisch – sein Leben lang auf alle Fernreisen verzichten, um das wieder auszugleichen.