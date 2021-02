Rihanna verärgert indische Community

Die US-amerikanische Sängerin Rihanna postete am Montag (15. Februar) ein freizügiges Bild. Auf diesem trug sie neben einer Shorts ihrer eigenen Lingerie-Marke Fenty auch farblich passenden Schmuck. Mitunter einen mit Diamanten besetzten Anhänger, der die indische Göttin Ganesha darstellte. Nun weisen ihre Hindu-Fans die 32-Jährige zurück.

Durch das Tragen des Anhängers wurde sie in einer Reihe von Kommentaren unter ihrem Post der kulturellen Aneignung beschuldigt.

So schrieb jemand: „Du trägst eine Gottheits-Halskette und einen Murthi [Darstellung einer Gottheit] meiner Kultur, die schon genug kulturell angeeignet wurde.“ Auch machten sie die Sängerin darauf aufmerksam, dass ebendiese Ganesha-Figur heilig für die Hindus sei und fordert sie auf ihre Religion nicht länger „als Ästhetik zu benutzen!!!“.

Doch nicht nur von Fans waren verärgert darüber. Der Abgeordnete Ram Kadam von der regierenden hindu-nationalistischen Partei BJP ist ebenfalls verärgert über Rihannas Foto. So schreibt er auf Twitter: „Es ist empörend, wie Rihanna unseren geliebten Hindu-Gott Ganesha schamlos verhöhnt.“

It’s appalling to see how @Rihanna shamefully mocks our beloved Hindu God #Ganesha. This exposes how #Rihanna has no idea or respect for Indian culture, tradition and our issues here. Hopefully, at least now @RahulGandhi and other Congress leaders will stop taking help from her https://t.co/7zUpnO05GL

— Ram Kadam – राम कदम (@ramkadam) February 16, 2021