Robbie Williams: Beamte wollten Schmiergeld von seinen Fahrern

Gefeuert, festgenommen, angeklagt: Korrupte Beatme haben sich mit den Falschen angelegt.

Zwei bulgarische Beamte sollen Schmiergeld von den LKW-Fahrern gefordert haben, die Ausrüstung für das Konzert von Robbie Williams in Sofia transportierten. Allerdings ohne Erfolg: Die Fahrer erstatteten Anzeige – und diese hat die oberste Ebene erreicht.

Der Verkehrsminister greift ein

Wie „Spiegel“ berichtete, schaltete sich der bulgarische Verkehrsminister Grosdan Karadschow ein und sagte den örtlichen Medien, die beiden Beamten seien entlassen worden. Staatsanwältin Desislawa Petrowa ergänzte, sie seien festgenommen und angeklagt worden.

Der Vorfall ereignete sich Medien zufolge bereits am Donnerstag. Laut der bulgarischen Nachrichtenagentur BTA, die das Verkehrsministerium zitiert, sollen die beiden Beamten die Tachos der LKW als Vorwand für die Kontrolle genutzt haben. Insgesamt soll es sich um vier betroffene LKW-Fahrer gehandelt haben, zwei von ihnen sollen das Schmiergeld gezahlt haben – insgesamt rund 500 Euro.

Per Übersetzer-App zum Schmiergeld

Wie der Polizeivertreter Ljubomir Nikolow laut AFP mitteilte, hätten die britischen LKW-Fahrer zuerst gar nicht verstanden, was die Beamten von ihnen wollten. Also sollen die beiden korrupten Beamten die Übersetzungsfunktion ihres Handys genutzt und die Fahrer aufgefordert haben, zu einem Bankautomaten zu gehen.

Konzert fand ohne Verzögerung statt

Dem Konzert von Robbie Williams in Bulgariens Hauptstadt stand trotz der Abenteuer seiner Fahrer nichts im Wege. In den sozialen Netzwerken scherzte jemand, „Robbie Williams ist erfolgreicher bei der Bekämpfung von Korruption als die bulgarischen Behörden“.

