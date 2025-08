Robbie Williams live in Frankfurt: Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt & Wetter

Robbie Williams kommt am 10. August nach Frankfurt. Hier alle Informationen zum Konzert.

Am 10. August spielt Robbie Williams den letzten deutschen Tourstop, im Deutsche Bank Park. Die Show ist Teil seiner „Britpop“-Tour zu dem gleichnamigen Album, welches im Herbst 2025 veröffentlicht wird.

Tickets

Die Show in Frankfurt ist eigentlich schon restlos ausverkauft, ganz Eifrige können über FanSale noch einzelne Tickets in der Ostkurve erhalten. Preislich geht es dort bei 129€ los.

Zeiten & Support

Der Einlass beginnt ab 16:00 Uhr und das Konzert beginnt um 18.30 Uhr mit dem Support-Act Lottery Winners. Ab 19:30 Uhr kann dann mit dem Auftritt von Williams gerechnet werden. Gegen 23 Uhr endet das Konzert.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut Setlist.fm könnte die Setlist folgendermaßen aussehen:

Rocket Let Me Entertain You All My Life / Song 2 / Seven Nation Army / Livin‘ on a Prayer Monsoon Old Before I Die Minnie the Moocher (The Ho De Ho Song) / Land of 1000 Dances / Boom Boom Boom Rock DJ Better Man Love My Life Strong The Road to Mandalay Supreme Rocket Let Love Be Your Energy Sexed Up Candy Relight My Fire (Dan Hartman cover) The Way We Were (Barbra Streisand cover) Something Beautiful Millennium Theme From New York, New York (John Kander cover) Come Undone Kids Bring It Back / Sweet Child O‘ Mine / Come As You Are / Butterfly / Crazy In Love / 1999 She’s the One (World Party cover) My Way (Claude François cover) Feel Angels

Anfahrt & Parken

Der Deutsche Bank Park ist bequem mit Bus, Straßenbahn/Tram, Regional- und S-Bahn zu erreichbar.

Zur Haltestelle „Frankfurt Stadion“ fahren die S-Bahnen Linien 7, 8 und 9 sowie der Regionalzug 59. Während der Konzerttage hält außerdem die Linie RE70 außerplanmäßig am Stadion. Die Nutzung des ÖPNV ist im Konzerteintritt enthalten.

Wer mit dem Auto anreist empfehlen wir den Waldparkplatz, sowie die Parkplätze Gleisdreieck, Isenburger Schneise und Universitätsklinik/Sandhofstraße, oder die Parkhäuser Aculeum und Herriotstraße Nr. 3. Sie sind alle kostenpflichtig. Bis auf das Parkhaus Aculeum kosten die Parkgelegenheiten bis zu 10 Euro am Tag, im Aculeum werden 2,30 Euro pro Stunde oder 35 Euro am Tag verlangt. Der Waldparkplatz und der Parkplatz Gleisdreieck sind am nächsten am Stadion gelegen – der Fußweg beträgt nur fünf bis zehn Minuten. Bei allen anderen Parkmöglichkeiten hingegen läuft man auch mal bis zu 45 Minuten.

Wetter

Der 10. August wird sommerlich warm werden! Nachmittags kann es bis zu 28 Grad geben, womit es bis in die Abendstunden auch nach dem Konzert mit 20 Grad noch angenehm warm sein wird.