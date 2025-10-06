Robbie Williams: Istanbul sagt Konzert ab – wegen Sicherheitsbedenken

Williams ist mit einer Jüdin verheiratet. Nun gab es Proteste gegen sein Konzert, weil er angeblich „Zionist“ sei.

Das Büro des Istanbuler Gouverneurs hat das Konzert von Robbie Williams am 7. Oktober aus Sicherheitsgründen abgesagt. Zuvor hatte es Proteste gegen die Show gegeben, nachdem Kritiker Williams als „Zionisten“ bezeichnet hatten. Williams ist mit der amerikanisch-türkischen Schauspielerin Ayda Field verheiratet, die Jüdin ist.

Demonstrationen gegen Williams geplant

Laut Instagram-Story von Williams habe die Istanbuler Stadtverwaltung den Auftritt „im Interesse der öffentlichen Sicherheit“ abgesagt. Israelkritische türkische Nichtregierungsorganisationen und Nutzer:innen der sozialen Medien hatten zuvor Medienberichten zufolge zur Absage des Konzerts aufgerufen. Sie warfen Williams vor, ein „Zionist“ zu sein. Wie unter anderem „Times of Israel“ berichtete, hatte die „Islamic Solidarity Platform“ Proteste geplant unter dem Motto „Zionist Robbie Williams, raus aus der Türkei!“

Gemeinsam mit der jüdischen Schauspielerin Field hat Robbie Williams vier Kinder. Schon seit Längerem erfährt der Popstar, der selbst katholisch erzogen wurde, laut „Times of Israel“ mehrheitlich aus dem muslimischen Teil der Türkei Kritik und Hass, der an den jüdischen Hintergrund seiner Familie geknüpft ist.

Williams zieht seine vier Kinder jüdisch auf

Für ein Konzert in Israel hatte er bereits 2015 Gegenwind von pro-palästinensischen Gruppen erhalten. 2023 spielte er ein weiteres Konzert in Israel. Dort teilte er laut „Spiegel“ seinen Fans mit, dass er seine Kinder jüdisch großziehe, „um Traditionen in der Familie aufrechtzuerhalten und aus Respekt vor der jüdischen Geschichte“. Zum Gaza-Krieg hat sich der Brite bislang nicht öffentlich positioniert.

Williams schrieb am späten Samstag, 4. Oktober, in einer Instagram-Story, die Sicherheit seiner Fans stehe an erster Stelle. Er bedauere die Absage zutiefst und sagte, sie liege „außerhalb unserer Kontrolle“. „Diese epische Serie von Terminen vor meinen türkischen Fans zu beenden, war mein Traum, angesichts der engen Verbindung meiner Familie zu diesem wunderbaren Land“, sagte er.

Am 7. Oktober jährt sich der Angriff der Hamas auf Israel zum zweiten Mal, bei dem 1200 Menschen getötet und 251 Geiseln genommen wurden. Er löste den andauernden Gaza-Krieg aus, im Rahmen dessen Israel Völkermord an den Palästinenser:innen vorgeworfen wird.