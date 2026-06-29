Robert Görl: Die zehn essenziellen Songs des DAF-Pioniers

Von „Der Mussolini“ bis zum Solo-Techno: Diese zehn Robert-Görl-Songs solltet ihr auf dem Schirm haben.

Die Geschichte der Band Deutsch-Amerikanische Freundschaft (DAF) ist geprägt von Innovation und dem Mut, musikalische Grenzen zu überschreiten. Ab den späten 70ern haben Robert Görl und Gabi Delgado mit DAF einen unverwechselbaren Electro-Punk-Sound geschaffen, der Generationen von Musiker:innen beeinflusst hat. Nach dem Tod Delgados und der Begegnung mit der Techno-Produzentin Sylvie Marks öffnet sich ein neues Kapitel: Die kreative Partnerschaft zwischen Görl und Marks führt die DAF-Tradition fort und verbindet Vergangenheit und Zukunft der elektronischen Musik.

Wir werfen einen Blick auf das Schaffen von Robert Görl – mit und ohne DAF. Das sind die zehn essenziellen Tracks:

DAF – Kebab-Träume (Single, 1980)

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Die Debütsingle von DAF, auf Daniel Millers Label Mute erschienen. Sloganreiche Hymne („Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei“), die mehr mit Synth-Wave zu tun hat als mit den späteren DAF. Görl sitzt hier „nur“ hinter dem Schlagzeug.

Robert Görl – Psycho (12-Inch, 1993)

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Görls Debüt in der Techno-Welt. Die „Psycho“-EP für das Label Disko B kommt mit vier knüppelharten, Percussion-lastigen Tracks wie aus dem Techno-Lehrbuch.

DAF – Der Mussolini (aus ALLES IST GUT, 1981)

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Ein früher Klassiker der Electronic Body Music. DAF fordern provozierend dazu auf, „den Mussolini“, „den Adolf Hitler“ und „den Jesus Christus“ zu tanzen. Görl setzt seine treibenden Sequencer-Melodien hier mustergültig in Szene.

Robert Görl – Dominatrix Supreme (aus SEXDROPS, 1998)

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Ein Klassiker des frühen Techno aus Deutschland: Der hypnotische Track verbindet die Härte des Industrial mit der Techno-Kultur der 90er-Jahre.

DAF – Der Räuber und der Prinz (aus ALLES IST GUT, 1981)

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DAF können auch niedlich. Ein minimalistischer Electro-Pop-Track, der aus dem Frühwerk der Band deutlich heraussticht.

Front Line Assembly feat. Robert Görl – Eye On You (aus WAKE UP THE COMA, 2019)

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Die kanadischen EBM-Industrial-Pioniere laden ihr Vorbild Robert Görl ein, um ein paar seiner Trademark-Sequenzen zu diesem apokalyptischen Track beizusteuern.

DAF – Ein bisschen Krieg (aus FÜR IMMER, 1982)

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Ein brutaler EBM-/Industrial-Song als Reaktion auf Nicoles Eurovision-Sieger-Song „Ein bisschen Frieden“. Görl trommelt dabei um sein Leben.

Robert Görl & DAF – Ich denk an dich (Single, 2021)

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Robert Görl zollt seinem verstorbenen Kollegen Gabi Delgado mit diesem Song, der nur als Single erschienen ist, Tribut.

Robert Görl feat. Annie Lennox – Darling Don’t Leave Me (aus NIGHT FULL OF TENSION, 1984)

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Wie klingt 80s-Pop mit dezenten DAF-Schrägheiten? So wie Robert Görl im Duett mit Eurythmics-Sängerin Annie Lennox.

Görl – Irgendwann ist jetzt (aus DARK SILVER MOON LIGHT, 2026)

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Die DAF-Vergangenheit bekommt ein dezentes Update in zeitgenössischem Electro-Pop. Inklusive Minimal-Lyrik im Sprechgesang.