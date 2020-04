Foto: Redferns via Getty Images, Stefan Hoederath. All rights reserved.

Gabi Delgado bei einem DAF-Konzert am 11. Juli 2015 in Berlin.

Das wird Dich auch interessieren





Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de.

In einem Interview mit dem Radiosender Bayern 2 hat Robert Görl erklärt, wie es zum plötzlichen Tod von Gabi Delgado kam – sein DAF-Musikerkollege sei demzufolge in der Nacht zum 23. März an einem Herzinfarkt beziehungsweise den Folgen eines Kreislaufzusammenbruchs gestorben. Er wurde 61 Jahre alt.

An den Moment, als Robert Görl vom Tod seines Freundes erfuhr, erinnert er sich so: „Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Am Montag schalte ich zum Frühstück mein Handy ein, da hat mir Jane, die Frau von Gabi, aus Portugal eine SMS geschickt: ,Robert, ruf mich doch bitte zurück, der Gabi ist letzte Nacht gestorben.‘ Mir ist nichts mehr eingefallen, es hat mir erst mal die Sprache verschlagen.“

Der Musiker und seine Frau, mit der er seit zehn Jahren verheiratet war, haben Görl zufolge in Portugal auf dem Land gelebt, sich dort mit viel Liebe um ein kleines Häuschen sowie einen Garten mit Gemüsebeeten und Blumen gekümmert. Einen Tag vor dem Tod des Musikers habe seine Frau gesehen, wie Gabi Delgado auf der Wiese in sich zusammensackte. „Er hatte eine Art Herzinfarkt oder Kreislaufzusammenbruch.“

Da es auf dem Land schwierig war, umgehend einen Notarzt zur Hilfe zu holen, habe Delgados Frau ihren Mann selbst in das eine Stunde entfernte Krankenhaus gefahren. Dort gab es allerdings Probleme bei der Aufnahme: Das Krankenhaus habe wegen der Corona-Krise verschärfte Sicherheitsmaßnahmen gehabt, daher habe es etwas gedauert, den Mitarbeitern den Ernst der Lage klar zu machen. Seine Frau durfte die Klinik nicht betreten: „Mehrere Stunden später haben sie sich dann bei ihr gemeldet und ihr gesagt: Sie konnten den Gabi nicht mehr retten. Er ist verstorben.“

Das Interview mit Robert Görl ist unter diesem Link ab der 51. Minute zu hören.