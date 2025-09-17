Robert Redford ist tot: Stars trauern um Hollywood-Star

Neu auf Netflix: Die besten neuen Filme im September 2025

Hollywood trauert um Robert Redford. Der US-Schauspieler verstarb am 16. September im Alter von 89 Jahren auf seinem Anwesen in Utah. Seither äußerten sich zahlreiche Schauspielkolleg:innen tief betroffen von der Todesnachricht und erinnerten an die große Bedeutung, die Redford als Filmschaffender für Amerika gehabt habe.

Jane Fonda und Meryl Streep mit bewegenden Worten

„Einer der Löwen ist von uns gegangen“, ließ Schauspielerin Meryl Streep erklären, wie „Spiegel“ berichtete. „Ruhe in Frieden, mein lieber Freund.“ Sie bezog sich damit auf ihren gemeinsamen Film „Out of Africa“, der mit dem Tod des von Redford verkörperten Liebhabers Streeps in Kenia endet – dessen Grab von da an von einem Löwenrudel besucht wird.

Mimin Jane Fonda sagte gegenüber „CNN“, sie könne nicht aufhören zu weinen, seit sie vom Tod Redfords gehört habe. „Er hat mir viel bedeutet und war in jeder Hinsicht eine wunderbare Person. Er stand für ein Amerika, für das wir weiter kämpfen müssen.“

Fonda und Redford traten erstmals 1966 gemeinsam in dem Film „Die Jagd“ mit Marlon Brando in der Hauptrolle auf, ein Jahr später folgte die Romanze „Barfuß im Park“ von Autor Neil Simon. 1979 waren sie gemeinsam in „Der elektrische Reiter“ zu sehen. Zuletzt taten sie sich für „Our Souls at Night“ aus dem Jahr 2017 zusammen.

Regisseur Martin Scorsese nannte Redford einen „einzigartigen Künstler, vor und hinter der Kamera“. Er werde die Zeit mit ihm niemals vergessen.

Barbra Streisand: „Charismatisch, intensiv, einzigartig“

Schauspielkollegin Barbra Streisand nannte Redford in den sozialen Medien „charismatisch, intelligent, intensiv, immer interessant – und einer der besten Schauspieler aller Zeiten“. Er sei einzigartig gewesen, und sie sei sehr dankbar, dass sie die Gelegenheit hatte, mit ihm zusammenzuarbeiten. Sie stand mit Redford im dem Film „So wie wir waren“ aus dem Jahr 1973 vor der Kamera.

Leonardo DiCaprio lobt Redfords Einsatz für den Planeten

Auch Leonardo DiCaprio sprach in den sozialen Medien von einem „großen Verlust für unsere Gemeinschaft“ und würdigte Redfords „unerschütterlichen Einsatz für den Schutz unseres Planeten“. Und weiter: „Wir haben heute eine Legende verloren.“

Auch Donald Trump würdigt Redford – trotz Differenzen

US-Präsident Donald Trump würdigte Redford ebenfalls. Der Schauspieler sei „großartig“ gewesen, sagte Trump vor Journalist:innen in Washington. Eine Zeit lang habe es „keinen Besseren“ gegeben.

Redford hatte sich indessen nicht nur für Naturschutz eingesetzt, sondern auch gegen Trump ausgesprochen. 2019 warf Redford Trump in einem Interview mit „NBC News“ einen „Diktator-ähnlichen“ Angriff auf amerikanische Demokratie vor. Trump spalte die USA, bedrohe Pressefreiheit und den Rechtsstaat. „Wir befinden uns in einer Krise, die ich zu meinen Lebzeiten nie erwartet hätte“, sagte Redford, damals 83 Jahre alt.

Obamas Ehrung: Redford erhielt höchste US-Auszeichnung

Die Obama Foundation trauerte um Redford mit den Worten: „Von legendären Filmen bis hin zum Schutz unserer Nationalparks hat er durch sein Engagement, sein Charisma und seine Leidenschaft viele Menschen inspiriert.“ 2016 hatte Barack Obama während seiner Präsidentschaft Redford die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der Vereinigten Staaten, verliehen.