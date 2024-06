Depeche Mode, Prince und mehr: Das sind die 36 Neuzugänge im „Hollywood Walk Of Fame“

Unter anderem erhalten auch Green Day, Jane Fonda, Emilio Estevez, John Carpenter und David Beckham einen Stern.

Der Hollywood Walk Of Fame wächst. Die LA Chamber Of Commerce hat bekannt gegeben, welche Sterne als nächstes im Gehweg des Hollywood Boulevard eingelassen werden.

Wer erhält Platz auf dem Hollywood Walk Of Fame?

Ganze 36 Neuzugänge soll es in diesem Jahr geben. Darunter sind Künstler:innen verschiedener Unterhaltungssparten. So erhalten die Rockband Green Day und der Sänger Keith Urban einen Stern. Auch der 2016 verstorbene Musiker Prince wird geehrt – dabei sind posthume Ehrungen beim Walk Of Fame eher unüblich. Die „South Park“-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone sollen in einer Doppelzeremonie mit Sternen auf dem Hollywood Walk Of Fame bedacht werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wer alles auf dem Gehweg des Hollywood Boulevard Einzug halten wird, wurde in einer Pressekonferenz im Einkaufs- und Unterhaltungskomplex Ovation Hollywood angekündigt. Der jüngste Neuzugang wird Sängerin Fantasia sein, der älteste die erste Schwarze Stuntfrau in Hollywood, Toni Vaz. Darüber hinaus erhält Schauspielerin Jane Fonda, Tochter von Schauspieler Henry Fonda als eine von drei Stars in zweiter Generation einen Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame. Die anderen beiden sind Schauspieler Emilio Estevez, Sohn von Schauspieler Martin Sheen, und Chris Wallace, der als Journalist in die Fußstapfen seines Vaters Mike Wallace trat.

Die meisten bedachten Persönlichkeiten stammen aus den USA. Neben dem bereits genannten neuseeländisch-australischen Keith Urban, der heute eine US-Staatsbürgerschaft besitzt, kommen von außerhalb des Landes unter anderem die englische Band Depeche Mode. Außerdem platzieren sich die Mexikaner Los Bukis, der irische Schauspieler Colin Farrell und der Schotte Alan Cumming auf dem Hollywood Walk Of Fame. Weitere Sterne gehen an den englischen Fußballer David Beckham und die chinesisch-amerikanische Schauspielerin Lisa Lu.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

So läuft die Auswahl der Gehweg-Sterne

Das Entscheidungskomitee für die Gehweg-Sterne besteht aus Vertreter:innen der Unterhaltungsbranche, die bereits einen eigenen Stern haben. In diesem Jahr wählten sie aus hunderten Nominierten die Neuzugänge aus. Wann deren Sterne auf dem Pflaster installiert werden, steht noch nicht fest. Die Rezipient:innen haben nun jedoch zwei Jahre Zeit, um zusammen mit der Chamber Of Commerce und der Stadt Los Angeles einen Termin für die Zeremonie zu finden.

Insgesamt gibt es bereits 2.778 Sterne auf dem Hollywood Walk Of Fame.

Hier findet ihr noch einmal alle Neuzugänge sortiert nach Branchen: