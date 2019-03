„Leaving Neverland“: Barbra Streisand und Diana Ross verteidigen Michael Jackson

Michael Jacksons Vermächtnis hat seit der Ausstrahlung von „Leaving Neverland“ einen Schlag erlitten. Die Beziehungen des Sängers zu minderjährigen Jungen wurden erneut unter die Lupe genommen, zwei mutmaßliche Opfer beschuldigten Jackson des sexuellen Missbrauchs. Radiosender hörten auf, seine Musik zu spielen, Drake distanzierte sich und „Die Simpsons“-Macher ließen eine Episode mit Jackson aus dem Programm nehmen.

Michael Jackson hat jedoch immer noch etliche Fans sowie prominente Fürsprecher auf seiner Seite. Rapper T. I. zum Beispiel, Jacksons Tochter Paris und „Madame Tussauds“, die seine Wachs-Statue in ihrem Repertoire lassen wollen. In einem Interview mit „The Evening Standard“ sympathisierte auch Barbra Streisand jüngst mit dem verstorbenen Sänger und befand, dass„seine sexuellen Bedürfnisse seine sexuellen Bedürfnisse waren, die aus seiner Kindheit stammen oder aus seiner DNA.“

In dem Interview sagte Streisand, dass sie den mutmaßlichen Opfern von Michael Jackson, Wade Robson und James Safechuck „absolut“ glaube. Streisand gibt die Schuld allerdings deren Eltern: „Es tut mir leid für die Kinder. Es tut mir leid für Jackson. Ich denke, ich gebe den Eltern die Schuld, die ihren Kindern erlauben würden, mit ihm zu schlafen. “

Kooperation

Sie stellte auch die Auswirkungen von Jacksons Taten auf Robson und Safechuck infrage. „Man kann „belästigt“ sagen, aber diese Kinder … sie waren begeistert, dort zu sein“, wird Streisand zitiert. „Sie haben beide geheiratet und beide haben Kinder, es hat sie also nicht umgebracht.“

„Leaving Neverland“-Regisseur Dan Reed hat auf Streisands Interview geantwortet und auf Twitter geschrieben: „’Das hat sie nicht umgebracht‘ – haben Sie das wirklich gesagt?!“

Mittlerweile hat sich Streisand um eine Klarstellung ihrer Kommentare bemüht und sagte in einer Erklärung: „Um das klarzustellen, gibt es keine Situation oder Umstände, unter denen die Unschuld von Kindern von jemandem ausgenutzt werden sollte. Die Geschichten, die diese beiden jungen Männer erzählten, waren schmerzlich zu hören, und ich fühle nichts als Mitleid mit ihnen. Die wichtigste Aufgabe eines Elternteils ist es, seine Kinder zu schützen. Es ist klar, dass die Eltern der beiden jungen Männer auch Opfer von Ruhm und Fantasie waren.“

Sie fügte hinzu: „Es tut mir zutiefst leid für Schmerzen oder Missverständnisse, die ich dadurch verursacht habe, dass ich meine Worte über Michael Jackson und seine Opfer nicht sorgfältiger ausgewählt habe, da die gedruckten Wörter nicht meine wahren Gefühle widerspiegeln. Ich wollte das Trauma, das diese Jungen erlebt haben, auf keinen Fall verwerfen.“

Auch Diana Ross hat nach der Veröffentlichung des Films ihre Gedanken über Jackson getwittert und schrieb: „Das ist es, was mir heute Morgen am Herzen liegt. Ich glaube und vertraue darauf, dass Michael Jackson für mich und viele andere eine großartige, unglaubliche Kraft war und ist.“ Sie fügte in einem Verweis auf ihren 1965er Hit mit The Supremes hinzu und schrieb: „STOP IN THE NAME OF LOVE“.

Die Dokumentation „Leaving Neverland“ wird in Deutschland am 6. April 2019 um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen sein.