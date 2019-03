Robert Smith bestätigt: Das neue The-Cure-Album ist fertig

Robert Smith von The Cure, 2018 in London, England. (Photo by Lorne Thomson/Redferns)

Das neue Studioalbum von The Cure ist fertig. Das hat Sänger Robert Smith nun in einem Radiointerview bestätigt. In der südafrikanischen Sendung „The John Maytham Show, die der Musiker nach dem Auftakt ihrer Welttournee in Kapstadt besuchte, sagt er: „Wir haben es genossen und wir haben gerade unser erstes Album seit zehn Jahren aufgenommen.“

Im Gespräch merkte Robert Smith an, dass The Cure es „immer noch aus den richtigen Gründen“ machen und entkräftete damit den Vorwurf, das neue Album sei nur Mittel zum Zweck für eine weitere, lukrative Welttour. Er ließ darüber hinaus wissen, dass die Band auf ihrem 14. Studioalbum verschiedene Musikrichtungen abgedeckt habe, aber „weil wir das tun, klingt es auch nach uns.“

Ab wann Fans auf The Cures Festivaltour mit neuen Songs rechnen können, ist unklar. Wer wissen möchte, wann genau die Band wo spielt, kann sich alle bisher bestätigten Termine hier im Überblick ansehen:

Kooperation

The Cure auf Tour 2019 – die Termine im Überblick:

03/16 – Johannesburg, SA @ Rock on the Lawns

03/18 – Cape Town, SA @ Rock on the Lawns

06/08 – Dublin, IE @ Malahide Castle

06/09 – Landgraaf, NE @ Pinkpop Festival

06/13-15 – Nickelsdorf, AT @ Nova Rock Festival

06/16 – Florence, IT @ Firenze Rocks

06/21-23 – Scheeßel, DE @ Hurricane Festival

06/21-23 – Neuhausen ob Eck, DE @ Southside Festival

06/24-26 – Zagreb, HR @ INmusic Festival

06/26-30 – Pilton, UK @ Glastonbury Festival

06/28 – Werchter, BE @ Rock Werchter

07/04 – Novi Sad, RS @ Exit Festival

07/06 – Roskilde, DK @ Roskilde Festival

07/11 – Lisbon, PT @ NOS Alive Festival

07/12-13 – Madrid, ES @ Mad Cool Festival

07/17 – Athens, GR @ Ejekt Festival

07/18-20 – Ostrava, CZ @ Colours of Ostrava

07/22 – Bucharest, RO @ Rock the City Festival

08/03 – Moscow, RU @ Afisha Picnic

08/07 – Oslo, NO @ Oya Festival

08/09-11 – Helsinki, FI @ Flow Festival

08/16 – Glasgow, UK @ Glasgow Summer Sessions

08/23 – Paris, FR @ Rock en Seine