The Cure: Headliner beim Paléo Festival – Tickets ab 25. März

The Cure kehren als Co-Headliner auf die Paléo-Bühne zurück – zum ersten Mal seit sechs Jahren. Alle Infos zu Tickets, Preisen und dem Line-up des Schweizer Festivals.

The Cure sind wieder auf Konzertreise unterwegs. Die Band tourt durch Europa und spielt im Sommer gleich drei Shows in Berlin. Doch nicht nur die Tour steht dieses Jahr an: Die Alternative-Rock-Gruppe wird auch bei einem Festival in der Schweiz zu Gast sein.

Anfang des Jahres gewann die Gruppe ihren ersten Grammys für Best Alternative Music Album und Best Alternative Music Performance. Für den Record Store Day 2026 am 18. April haben sie bereits weitere Releases angekündigt. Das letzte Album der Band erschien 2024 – nach 16 Jahren Wartezeit.

Headliner beim Paléo

Beim Paléo Festival in der Schweiz stehen The Cure als Co-Headliner auf der Bühne – das erste Mal seit sechs Jahren. Der Auftritt findet am Mittwoch, den 22. Juli, statt. Neben der Band treten auch Katy Perry, The Gorillaz, Twenty One Pilots, Lorde und viele weitere Künstler:innen bei dem Open Air auf.

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Das Paléo Festival

Das Paléo Festival findet jährlich in Nyon, in der Nähe von Genf in der Schweiz statt und wurde 2025 zum besten großen Festival Europas gekürt. Die Veranstaltung erstreckt sich nicht nur über ein Wochenende, sondern über eine gesamte Woche: Während sechs Tagen und sechs Nächten bietet es Acts von kleinen Künstler:innen bis zu internationalen Headliner:innen für bis zu 250.000 Festivalbesucher:innen eine Bühne.

Tickets für das Festival

Der Ticketverkauf für das Open Air mit The Cure startet am 25. März um 12 Uhr. Ab 11:45 Uhr ist ein virtueller Warteraum auf der Website geöffnet. Karten gibt es über www.paleo.ch, wo pro Person maximal zehn Stück erworben werden dürfen. Auf ticketcorner.ch sind ebenfalls Tickets erhältlich – allerdings nur bis zu sechs pro Person.

Der Eintritt für einen Tag (Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonntag) kostet normal 89, reduziert 74 Schweizer Franken – umgerechnet 97 oder 81 Euro. Für Mittwoch und Samstag beträgt der normale Tageseintritt 99, reduziert 84 Schweizer Franken, also 108 oder 91 Euro. Wer das gesamte Festival erleben möchte, kann das Festival-Abo erwerben: normal 465, reduziert 390 Franken – beziehungsweise normal 507 und reduziert 425 Euro.

The Cure auf Festivaltour 2026

The Cure sind diesen Sommer auch auf vielen weiteren Festivals unterwegs – vom Primavera Sound in Barcelona im Juni über Roskilde in Dänemark im Juli bis zum Rock en Seine in Paris im August. Es wird einige Möglichkeiten geben, The Cure noch 2026 live zu erleben.