Rock am Ring 2019: Datum

Das „Rock am Ring“ Festival 2019 findet vom 07. Juni bis 09. Juni 2019 statt.

Veranstaltungsort

„Rock am Ring“ findet seit 2017 wieder an seinem namensgebenden Zuhause statt. 2015 und 2016 fand Deutschlands größtes Rockfestival in Mendig statt, seit 2017 wird es wieder am Nürburgring in der Eifel veranstaltet.

Adresse:

Kooperation

Nürburgring Grand-Prix Strecke 2

53520 Nürburg

Preise & Tickets

Eine wichtige Neuerung gibt es bei Rock am Ring 2019 bei der Trennung von Festivalticket sowie Camping- und Parkkarte, die jetzt unabhängig voneinander erworben werden können.

Für das „Rock Am Ring“-Festival 2019 gibt es Wochenendtickets ab 169 EUR und Tagestickets ab 97 EUR. Des Weiteren wird es auch noch kostenpflichtige Tagesparkplätze für alle Fans geben, die nicht campen wollen.

Eine Übersicht über die verschiedenen Tickets und Preise findet Ihr direkt beim Veranstalter bzw. bei Eventim.de:

Line-up

Auch in diesem Jahr erwartet Besucher des Rock am Ring 2019 wieder eine laute Mischung aus Rock, Metal, HipHop und nochmal Rock. Mit Tool, Die Ärzte, Slipknot und Slayer als Headliner sowie The Smashing Pumpkins, Bring Me The Horizon und Die Antwoord warten gleich mehrere hochkarätige Highlights auf Euch.

Folgende Bands und Acts bisher bestätigt

Seht hier das bisher bestätigte Line-Up von Rock Am Ring

Adam Angst

Aagainst The Current

Alice Glass

Alice in Chains

Alle Farben

Alligatoah

Amon Amarth

Arch Enemy

Architects

Atreyu

Badflower

Bad Wolves

Bastille

Beartooth

Begemoth

Beyong The Black

BHZ

Blackout Problems

Black Rebel Motorcycle Club

Bonez MC & RAF Camora

Bring Me The Horizon

BRKN

Cage The Elephant

Coldrain

Gorillaz

Deadland Ritual

Die Antwoord

Die Ärzte

Drangsal

Dropkick Murphys

Dvtch Norris

Eagles of Death Metal

Feine Sahne Fischfilet

Fiend

Foals

Godsmack

Graveyard

Halestorm

Hot Water Music

IDKHOW

I Prevail

Juke Ross

Kadavar

KC Rebell

Kontra K

Kovacs

Kvelertak

Left Boy

Like A Storm

Marteria & Caspar

Nothing, Nowhere

Palisades

Power Trip

Ryan Sheridan

Sabaton

SDP

Seiler und Speer

Slash feat. Myles Kennedy and the Conspirators

Slayer

Slipknot

Starset

Tenacious D

The 1975

The Bosshoss

The Fever 333

The Hu

The Smashing Pumpkins

The Struts

Three Days Grace

Tool

Trivium

Underoath

Welshly Arms

While She Sleeps

uvm.

Timetable

Informationen zum Timetable wurden noch nicht veröffentlicht. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald der Spielplan steht.

Anfahrt