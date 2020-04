Wegen Corona: „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ dürfen 2020 wohl nicht stattfinden

Das wird Dich auch interessieren





Die Festivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ können 2020 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden. Das geht aus dem bundesweiten Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 hervor, das Bundeskanzlerin Angela Merkel am 15. April in einer Pressekonferenz ankündigte.

Die Bundesregierung reagiert damit wiederum auf die anhaltende Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Gleichzeitig wurden in anderen Bereichen milde Lockerungen der bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus angekündigt. Der Einzelhandel etwa soll unter Auflagen teilweise wieder den Betrieb aufnehmen dürfen, Schulbesuche werden vom 4. Mai an sukzessive wieder aufgenommen.

Festivalveranstalter FKP Scorpio hatte bereits reagiert und Hurricane, Southside und weitere Festivals, die in besagten Zeitraum fallen, offiziell abgesagt. Eine offizielle Festivalabsage von Marek Lieberberg sowie der eventimpresents GmbH & Co. KG steht noch aus. „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ fallen aber in die Definition von Großveranstaltungen.

RollingStone.de etwa erklärt, dass die konkreten Größen im Rahmen der Corona-Pandemie noch festgelegt würden. Die verschiedenen Bundesländer hätten zuvor schon Orientierungsrahmen festgesetzt. So schreibt etwa das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, dass ein Event den Charakter einer Großveranstaltung trage, wenn mindestens 100.000 Besucher erwartet werden, mehr als 5.000 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände sind oder ein besonders erhöhtes Gefährdungspotenzial vorläge.

Eine einheitliche Definition von „Großveranstaltung“ aber, das wird betont, liege nicht vor. Falls das geplante Ereignis eine Großveranstaltung ist, würden besondere Anforderungen an den Veranstalter gestellt werden. So seien bereits in der Planung mehr Partner einzubinden – und die Behörden verlangen, dass für einzelne relevante Abläufe Konzepte erstellt werden.

Anfang April noch wurde an der Durchführung beider Festivals festgehalten. Eine Sprecherin der Agentur Live Nation teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit: „’Rock am Ring‘ und ‚Rock im Park‘ 2020 finden nach derzeitigem Stand wie geplant statt, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.“ Außerdem erklärte sie: „Wir beobachten die Situation natürlich aufmerksam und werden den Anweisungen der Gesundheitsbehörden folgen.“