Fotos: Rock im Park 2025: Die besten Fotos vom Freitag mit Slipknot und mehr 01 Slipknot – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 02 In Flames – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 05 Spiritbox – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 03 Heaven Shall Burn – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 01 Slipknot – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 09 Impressionen – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 05 Spiritbox – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 03 Heaven Shall Burn – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 05 Spiritbox – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 01 Slipknot – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 01 Slipknot – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 01 Slipknot – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 01 Slipknot – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 01 Slipknot – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 01 Slipknot – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 01 Slipknot – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 01 Slipknot – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 01 Slipknot – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 01 Slipknot – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 01 Slipknot – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 01 Slipknot – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 02 In Flames – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 02 In Flames – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 02 In Flames – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 02 In Flames – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 02 In Flames – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 02 In Flames – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 02 In Flames – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 02 In Flames – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 02 In Flames – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 02 In Flames – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 03 Heaven Shall Burn – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 03 Heaven Shall Burn – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 03 Heaven Shall Burn – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 03 Heaven Shall Burn – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 03 Heaven Shall Burn – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 03 Heaven Shall Burn – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 03 Heaven Shall Burn – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 03 Heaven Shall Burn – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 04 Airbourne – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 04 Airbourne – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 04 Airbourne – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 04 Airbourne – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 04 Airbourne – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 04 Airbourne – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 04 Airbourne – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 04 Airbourne – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 04 Airbourne – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 04 Airbourne – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 05 Spiritbox – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 05 Spiritbox – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 05 Spiritbox – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 05 Spiritbox – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 05 Spiritbox – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 05 Spiritbox – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 05 Spiritbox – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 06 Me First and the Gimme Gimmes – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 06 Me First and the Gimme Gimmes – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 06 Me First and the Gimme Gimmes – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 06 Me First and the Gimme Gimmes – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 06 Me First and the Gimme Gimmes – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 06 Me First and the Gimme Gimmes – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 06 Me First and the Gimme Gimmes – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 06 Me First and the Gimme Gimmes – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 06 Me First and the Gimme Gimmes – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 06 Me First and the Gimme Gimmes – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 07 Skillet – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 07 Skillet – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 07 Skillet – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 07 Skillet – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 07 Skillet – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 07 Skillet – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 07 Skillet – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 07 Skillet – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 07 Skillet – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 07 Skillet – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 08 Millencolin – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 08 Millencolin – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 08 Millencolin – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 08 Millencolin – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 08 Millencolin – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 08 Millencolin – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 08 Millencolin – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 08 Millencolin – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 08 Millencolin – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 08 Millencolin – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 09 Impressionen – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 09 Impressionen – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 09 Impressionen – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 09 Impressionen – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 09 Impressionen – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl 09 Impressionen – Rock im Park 2025 – 6-6-2025 Copyright: Florian Stangl

Am 6. Juni 2025 startete das Festival in Nürnberg mit einem Line-up, das kaum Wünsche offenließ – wir haben die besten Fotos von Rock im Park am Freitag für euch.

Headliner des Abends waren Slipknot, die mit ihrer energetischen Performance die Zuschauer begeistern konnte. Zuvor heizten Rise Against und Kontra K dem Publikum ordentlich ein. Sehen Sie hier die besten Fotos von Rock im Park am Freitag.

Das Festival Rock im Park feiert 2025 sein 30. Jubiläum. Zu diesem runden Geburtstag erschienen 90.000 Fans, um 100 Acts spielen zu sehen. Das Festival läuft noch bis Sonntag. Zeitgleich steigt das Zwillingsfestival Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel, das dieses Jahr zum 40. Mal stattfindet.