Rock im Park 2026: Schlangen und Sperrungen – aber gute Stimmung

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Impressionen Tag 1 - Rock im Park - 02-06-2023_0014

Das Festivalgelände füllt sich.  |  Der erste Anreisetag beim Rock im Park 2026 in Nürnberg läuft: Lange Schlangen, volle Campingplätze – doch die Stimmung der Festivalgänger:innen bleibt entspannt. Alle Infos.

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Der erste Anreisetag beim Rock im Park 2026 in Nürnberg läuft: Lange Schlangen, volle Campingplätze – doch die Stimmung der Festivalgänger:innen bleibt entspannt. Alle Infos.

Das Rock im Park 2026 startet – und damit auch Schlangen, Wartezeiten und Straßensperrungen. Die Laune bleibt dennoch gut, denn die Vorfreude auf Linkin Park, Iron Maiden und Co. ist groß. So sieht es derzeit vor den Einlasstoren in Nürnberg aus.

Heute ist der erste Anreisetag beim Rock im Park 2026 in Nürnberg – und es ist Feiertag in Bayern. Wer den Brückentag nutzt, kann also ganz entspannt schon heute ins Festival-Wochenende starten. Seit den frühen Morgenstunden tummeln sich wartende Festivalgänger:innen vor dem Gelände; manche standen sogar schon Mittwochabend in den Startlöchern. Der offizielle Öffnungszeitpunkt der Campingplätze war auf 9 Uhr angesetzt, doch erste Gäste wurden schon gegen 3 Uhr nachts auf das Gelände gelassen. Das frühe Anstellen hatte sich für manche also gelohnt.

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Für später Anreisende war das hingegen ärgerlich: Manche Campingplätze wie das Green Camping waren schon vor 9 Uhr gut gefüllt, die besten Plätze bereits besetzt. Die offizielle Rock-im-Park-App spiegelte diese Entwicklung nicht wider – hier hieß es noch bis 9 Uhr, wie offiziell angekündigt: Alle Campingplätze seien noch nicht geöffnet.

Entspannte Stimmung trotz langer Schlangen

Die Schlangen wurden zwar immer länger, doch die Stimmung blieb gelassen. Auch die Polizei zieht laut Nürnberger Nachrichten ein positives Fazit: Es sei deutlich entspannter als im vergangenen Jahr. Ein Bericht der Security um halb elf bestätigt ein ähnliches Bild: Gegen 8 Uhr sei es noch etwas chaotisch gewesen, inzwischen aber seien sie eingespielt. Auch an den Warteschlangen scheint alles unter Kontrolle: Die Straße An der Ehrenhalle wurde kurzzeitig auf einer Spur gesperrt, um die Menschenmenge auf dem Gehweg nicht zu gefährden. Ähnliches gilt für die Schultheißallee, wo Security-Personal wegen Fußgänger:innen auf der Fahrbahn ebenfalls eine Spur absperrte.

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Gute Laune und trockenes Wetter

Die Besucher:innen des Rock im Park schlängeln sich wartend durch die Nürnberger Straßen und hoffen, bald Einlass auf dem Campingplatz zu finden – und dann hoffentlich auch noch einen guten Platz fürs eigene Zelt. Trotz langer Wartezeiten scheinen die Gemüter fröhlich gestimmt, und auch das Wetter spielt bislang mit. Es bleibt trocken, und so soll es den Tag über zunächst auch bleiben. Erst in den Abendstunden steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit. Bis dahin haben die meisten Wartenden ihre Lager hoffentlich aufgeschlagen. Und solange bleiben zumindest die Kehlen nicht trocken: In der Schlange hat man genug Zeit schon das erste Bierchen zu öffnen.

Franziska Gewalt schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Rock im Park Wartezeit Anreise
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