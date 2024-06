Rolling Stones: Mick Jagger wird zum sechsten Mal Großvater

Jagger hat acht Kinder im Alter zwischen 53 und sieben Jahren.

Mick Jagger ist gewiss ein Sexy Beast, und das NATÜRLICH auch als Großvater. Wie nun bekannt wird, darf der bald 81-Jährige bald sein sechstes Enkelkind in den Händen wiegen. Seine Tochter Georgia May Jagger erwartet ihm Alter von 32 Jahren ihr erstes Baby, das dürfte auch den Rolling-Stones-Sänger freuen.

Die hohe Zahl an Enkelkindern dürfte eigentlich nicht verwundern. Jagger hat acht Kinder im Alter zwischen 53 und sieben Jahren, von fünf Müttern. Mit 32 Jahren ist Georgia May seine jüngste Tochter, sie entstand aus der Ehe mit Jerry Hall. Auf Instagram postete Georgie May ein Babybauch-Pic:

„Geduldig warten wir auf unseren neuen Freund“, schreibt sie und verlinkt dabei ihren Lebensgefährten Cambryan Sedlick, einen Skater, mit dem sie seit 2001 zusammen ist.

Zu den Gratulanten auf Instagram zählen Frances Bean Cobain („So exciting !! Congratulations to you and cam !! 🥹❤️‍🔥❤️‍🔥🫶“), Bruder Lucas Jagger („Georgieeeeee ❤️“), Keith Richards Tochter Alexandra („Congratulations Georgia! Mama to be! You look beautiful x“), Schwester Jade Jagger („Go mama“) sowie Paris Hilton („Beautiful Mama!😍“).

Jaggers Kinder werden nicht alle seine Millionen erben

Aus einem Interview, das Mick Jagger im September 2023 dem „Wall Street Journal“ gab, geht hervor, dass er seinen Kindern seine Einkünfte hinterlassen wird – aber nicht alles. „Die Kinder brauchen keine 500 Millionen Dollar, um gut zu lebe““, sagte er und bezog sich dabei auf den Wert seines Musikkatalogs nach 1971. „Come on!“.

Anstatt seine Hunderte von Millionen an seine Kinder zu verteilen, deutete er an, dass er das Geld lieber für wohltätige Zwecke verwenden würde. „Vielleicht etwas Gutes in der Welt tun.“

„Die Bande, die uns verbinden, sind stärker denn je, nicht nur innerhalb unserer unmittelbaren Familie, sondern im gesamten Jagger-Clan“, bestätigte Jade in der britischen „Vogue“.

„Mein Vater hat inzwischen acht Kinder mit fünf Partnerinnen – ein globetrottendes Unterstützungsnetzwerk, das immer größer zu werden scheint. In jedem Jahr kann es passieren, dass wir alle zusammen in der Karibik Urlaub machen oder in Europa für eine Rolling-Stones-Tournee unterwegs sind – Familientreffen, bei denen traditionelle Rollen inmitten des Chaos und des Gelächters jede Bedeutung verlieren. In der Regel sind wir zu sehr damit beschäftigt, ein Restaurant zu finden, in dem mehrere Dutzend schreiende Jagger Platz finden, als dass wir uns Gedanken über den Platz im Familienstammbaum machen könnten.“

Mick Jagger is übrigens nicht nur Großvater, sondern, seit 2014, auch Urgroßvater. Da er 2016 nochmal Vater wurde, ist sein Urenkel damit älter als sein jüngster Sohn Deveraux.