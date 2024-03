Rolling Stones bringen neue Skechers-Kollektion heraus

Kurz vor dem Start der „Hackney Diamonds“-Tour gibt es neue Turnschuhe mit Stones-Logo.

Die Rolling Stones setzen auch in diesem Jahr ihre Zusammenarbeit mit dem Schuh- und Mode-Designhaus Skechers fort. Zu kaufen gibt es rund um die „Hackney Diamonds“-Tour, die im April beginnt, neue Modelle der Sneakers.

Die Kollektion, die am 14. März auf den Markt kommt, enthält Modelle mit neuen Farbvarianten, allesamt mit dem berühmten Zungen-Logo der Band in unterschiedlichen Designs und bei verschiedenen Turnschuh-Modellen. Als Preise werden zunächst 80 bis 95 Dollar aufgerufen. Wer nicht sofort welche bekommt, aber dennoch daran interessiert ist, muss auf den Zweitmärkten mit empfindlich höheren Preisen rechnen.

Skechers zur „Hackney Diamonds“-Tour

Die neue Kollektion ergänzt die „Rolling Stones x Skechers“-Kooperation von 2023 um den Skechers Uno in verschiedenen Streetwear-Styles sowie rot/schwarze und mehrfarbige Varianten, den Funky Street Sing it Loud und den Bobs D’Vine – Great Debut, die mit den für Skechers typischen Technologien wie der Air-Cooled Memory Foam-Einlegesohle ausgestattet sind.

Die Rolling-Stones-Tour zur Präsentation ihrer neuen Platte „Hackney Diamonds“ beginnt am 28. April im NRG Stadium in Houston. Die US-Konzertreise umfasst zunächst 16 Städte und endet am 17. Juli im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien.