Rolling Stones: Neues Album „Foreign Tongues“ kommt am 10. Juli + „In the Stars“-Video

Mit dabei: Paul McCartney, Robert Smith und ein posthumer Beitrag von Charlie Watts. Hier gibt es auch die neue Single zu hören.

Die Rolling Stones haben ihr neues Studioalbum „Foreign Tongues“ offiziell angekündigt. Die Veröffentlichung ist für den 10. Juli geplant und erfolgt über Polydor Records in Zusammenarbeit mit Universal Music Group.

Es ist das erste neue Material der Band seit dem 2023 erschienenen und vielfach ausgezeichneten „Hackney Diamonds“.

Lead-Single „In the Stars“ als erster Vorbote

Den Auftakt zum Album bildet die Single „In the Stars“, die am 5. Mai digital erscheint; eine physische Veröffentlichung folgt am 15. Mai.

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Bereits im Vorfeld hatten die Stones mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufmerksamkeit gesorgt: Unter dem Alias The Cockroaches veröffentlichten sie den Song „Rough and Twisted“ in limitierter White-Label-Auflage ausschließlich auf Vinyl. Die Veröffentlichung kursierte schnell unter Sammler:innen und heizte Spekulationen über die stilistische Ausrichtung des neuen Albums an.

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Kompakte Entstehung in London

„Foreign Tongues“ entstand laut Pressemitteilung in weniger als einem Monat in den Metropolis Studios im Westen Londons. Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood arbeiteten dafür erneut mit Produzent Andrew Watt zusammen, der bereits „Hackney Diamonds“ betreut hatte.

Jagger beschreibt die Sessions als „intensiv und konzentriert“, während Richards von einem „Monat geballter Energie“ spricht. Laut Wood entstanden viele Tracks bereits im ersten Take.

Gastbeiträge und posthume Aufnahmen

Neben den Kernmitgliedern wirkten auch langjährige Weggefährten wie Darryl Jones, Matt Clifford und Steve Jordan mit. Besonders hervorzuheben ist ein Beitrag des 2021 verstorbenen Charlie Watts, der auf einer seiner letzten Studiosessions basiert.

Darüber hinaus versammelt das Album eine Reihe prominenter Gäste, darunter Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith und Chad Smith.

Zwischen Tradition und Experiment

Inhaltlich und klanglich knüpft „Foreign Tongues“ laut Band an den Vorgänger an, schlägt zugleich aber neue Wege ein. Erste Eindrücke deuten auf eine Mischung aus klassischem Stones-Sound und experimentelleren Elementen hin, die sich bereits in „Rough and Twisted“ angedeutet haben.

Artwork von Nathaniel Mary Quinn

Das Cover des Albums stammt vom US-amerikanischen Künstler Nathaniel Mary Quinn. Er bezeichnete die Zusammenarbeit als „künstlerische Ehre“ und als Dialog mit „einer der beständigsten Kräfte der Kulturgeschichte“.

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Mit „Foreign Tongues“ legen die Rolling Stones weniger als drei Jahre nach ihrem letzten Album nach – und zeigen einmal mehr, dass sie auch nach Jahrzehnten im Geschäft produktiv und experimentierfreudig bleiben.