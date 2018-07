Back to the 90s – mit neuem Video zu „Pale Blue Dot“ von Ross From Friends

Foto: Ross From Friends. All rights reserved.

Die 90er sind zurück, das ist kein Geheimnis. Und mit ihnen eine Ästhetik, die nur zu gern aufgegriffen und reproduziert wird. So könnte man schnell denken, das neue Video von Ross From Friends sei ein billiger Abklatsch alter VHS-Tapes. Ist es aber nicht. Dass „Pale Blue Dot“ so wunderschön unscharf, ausgewaschen und oll wirkt, ist ziemlich real.

Das Material, das Felix Weatherall, so heißt der Produzent und DJ aus London im wirklichen Leben, hier zusammengeschnitten hat, zeigt seine Eltern auf ihrem Rave-Roadtrip durch Europa 1990. Allen voran Papa Jamie, ebenfalls DJ und mitunter Felix‘ größte Inspiration.