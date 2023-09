Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys in Berlin: Tickets, Anfahrt & Zeiten

Am 5. September kommt die Italo-Schlager-Gruppe nach Berlin. Alle Info gibt's hier.

Am 5. September tritt die Italo-Schlager-Gruppe Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys live in Berlin auf. Mit ihrem aktuellen Album GRAZIE MILLE tourte sich die Band bereits durchs Land und wird diese Woche in Huxley’s Neue Welt die Shows in Deutschland beenden.

Tickets

Alle Karten für das Konzert am 5. September sind restlos ausverkauft.

Zeiten

Einlass ist um 19 Uhr. Ein Support wird gegen 20 Uhr erwartet und um 21 Uhr sollten dann Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys mir ihrer Show beginnen. Gegen 23 Uhr ist mit dem Ende des Events zu rechnen.

Support

In Köln wurde die Band von der Musikerin Mola unterstützt. Über den Supporting-Act in Berlin ist allerdings noch nichts bekannt.

Anfahrt

Die genaue Adresse von Huxley’s Neue Welt lautet: Hasenheide 107-113, 10967 Berlin. Die Konzerthalle in Neukölln liegt nur unweit vom Hermannplatz entfernt. Innerhalb von Berlin kann man die Location daher einfach mit der U7 und U8 oder mit den Bussen 171, 194, M29 und M41 erreichen. In jedem Fall heißt die Haltestelle Hermannplatz.

Sollte man eine Anreise mit dem Auto in Betracht ziehen, bieten sich folgende Strecken an: Kommt man aus dem Süden, verkehrt man über die A100 und die Hermannstraße. Aus dem Westen kommend fährt man über die Hasenheide und aus dem Norden über den Kottbusser Damm.

Weitere Infos

Wie immer ist zu beachten, dass keine sperrigen Gegenstände wie Regenschirme, iPads, Kameras mit Wechselobjektiv oder auch Selfie-Sticks mitgebracht werden können. Außerdem dürfen nur Taschen, die kleiner als A4-Format sind mit in die Location genommen werden.