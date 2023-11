Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys: live bei Berliner Silvesterparty

Sie sind einer der Acts, die in diesem Jahr bei der Feierei am Brandenburger Tor auftreten werden.

Auch in diesem Jahr kommen Tausende von Menschen zusammen, um gemeinsam am Brandenburger Tor in das neue Jahr zu rutschen. Rund zwanzig Musik-Acts gab der Veranstalter, die Deutsche Entertainment-AG (DEAG), nun bekannt – darunter auch Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys.

Unter dem Motto „Celebrate at the Gate – Silvester am Brandenburger Tor“ treten neben der Italo-Schlager-Gruppe auch Luca Hänni, Tream, DJ Topic, Pianist Joja Wendt, Ella Endlich, das irische Stepptanz-Original Riverdance, das Beatles-Projekt The Analogues, Vize und Moss Kena. Weitere Künstler:innen sollen in den nächsten Tagen bekannte gegeben werden.

Ab dem 02. November startet der Vorverkauf der Party-Tickets, die in diesem Jahr erstmals etwas kosten werden. Die zehn Euro Eintrittsgebühr sollen vor allem ein umfangreiches Sicherheitskonzept ermöglichen, das – inklusive Security und Zaun – mehr als 250.000 Euro koste, so die DEAG. Außerdem gibt der Veranstalter bekannt, dass – aufgrund der hohen Nachfrage – jeweils maximal sechs Karten erworben werden können.

Im September 2023 haben Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys ihre „Mille Grazie“-Tournee beendet, auf der sie innerhalb von vier Monaten 44 Shows spielten. Nachdem die Gruppe am 31. Dezember ihren letzten Live-Act des Jahres auf der Silvesterparty am Brandenburger Tor spielen wird, kann man sie 2024 sowohl auf dem Southside Festival als auch dem Hurricane Festival performen sehen.