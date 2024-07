Taylor Swift lobt „Deadpool & Wolverine“ mit Wortwitz

Taylor Swift äußert sich mit charmanten Worten auf Social Media zu „Deadpool & Wolverine“.

In einer neuen und unerwarteten Wendung im Marvel-Universum sorgte Taylor Swift für Aufsehen, als sie auf Instagram einen schlagfertigen und herzlichen Post über den neuen Film „Deadpool & Wolverine“ veröffentlichte. Die Sängerin lobte dabei nicht nur den Film, sondern nutzte die Gelegenheit, um ihren Freund Ryan Reynolds auf die Schippe zu nehmen.

Blake Lively reagiert auf Swifts Post: „Danke, dass du meinen Mann geehrt hast“

„In den letzten Jahren habe ich einem meiner besten Freunde auf diesem Planeten dabei zugesehen, wie er jedes bisschen seines Herzens, seiner Seele, seines Schweißes, seiner Zeit, seiner Energie, seiner Witze, seines Schmerzes, seiner Freude, seiner Rebellion, seiner Dunkelheit und seiner Magie in diesen Film gesteckt hat“, begann Swift ihren Beitrag, der an ihre 284 Millionen Follower gerichtet war. „Er hat das beste Werk seines Lebens geschaffen, und dieser Film fühlt sich an wie ein echtes Freudenportal, eine wilde Flucht aus der Realität und ein Bauchmuskelsandwich. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat.“

Dann fügte sie mit einem Augenzwinkern hinzu: „Aber das ist Hugh für dich!“ Swift bezog sich dabei auf Hugh Jackman, der neben Reynolds in dem Film zu sehen ist. Dieser gutmütige Spott wurde noch verstärkt, als sie ein Foto postete, das sie mit Jackman, Reynolds, Blake Lively und dem Regisseur des Marvel-Films Shawn Levy zeigt. „Wir waren zu höflich, sie zu bitten, aus dem Bild zu gehen“, schrieb sie über Reynolds, Lively und Levy.

„Deadpool & Wolverine“ stellt die Fortsetzung von „Deadpool 2“ dar und feierte seine Weltpremiere bereits am 22. Juli 2024 in New York City. Die Dreharbeiten begannen Ende Mai 2023 in London. Bei der Premiere hielt Reynolds eine bewegende Rede und betonte, wie viel ihm seine Familie bedeutet. Er erwähnte dabei auch seine Kinder James, Inez, Betty und den jüngsten Nachwuchs Olin, der im Februar 2023 geboren wurde.

Ryan Reynolds‘ Ehefrau Blake Lively ließ es sich nicht nehmen, auf Swifts Post zu reagieren. Am späten Nachmittag repostete sie Swifts Story und schrieb: „Danke, Taylor Swift, dass du meinen Mann/deine Männer geehrt hast. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Was nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass ich 14 Grammys weniger und keine einzige ausverkaufte Stadion-Welttournee habe.“

Die Marvel-Premiere und Swifts mögliche Cameo-Rolle

Die Freundschaft zwischen der Sängerin und dem Paar reicht schon Jahre zurück. Besonders Blake Lively und Taylor Swift verbindet eine enge Beziehung. 2017 hatte ihre älteste Tochter James einen kleinen Auftritt in dem Song „Gorgeous“ von Swifts Album REPUTATION, wo sie das Wort „gorgeous“ sagt. Außerdem erwähnt der Song „Betty“ aus Swifts Album FOLKLORE die Namen der drei Kinder von Blake Lively und Ryan Reynolds „James“, „Inez“ und „Betty“.

Während Swift ihre „Eras“-Tour in München fortsetzt, machen sich die deutschen Marvel-Fans auf den Weg ins Kino. „Deadpool & Wolverine“ soll an der Kinokassen Rekorde brechen. In Nordamerika wird ein Einspielergebnis von 160 bis 175 Millionen Dollar erwartet. International rechnet man mit 180 bis 190 Millionen Dollar. Ryan Reynolds und Hugh Jackman wurden kürzlich für das Interviewformat „Chicken Shop Date“ der Journalistin und Komikerin Amelie Dimoldenberg angekündigt. Das Format hatte zuletzt Größen wie SZA und Billie Eilish zum Chickenwings-Essen zu Besuch. Die neue Folge soll noch heute (26. Juli 2024) erscheinen.

Ist Taylor Swift in „Deadpool & Wolverine“ zu sehen?

Die Gerüchteküche um den neuen Film brodelt. Viele Fans spekulierten, dass Taylor Swift einen Cameo-Auftritt in dem Film haben könnte. Diese Vermutungen wurden immer wieder von Reynolds selbst angeheizt, der auf Instagram kryptische Hinweise und Anspielungen veröffentlichte.