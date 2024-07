Sabrina Carpenter live in Berlin 2025: Tickets, Termine, Vorverkauf

Alle Infos zum Konzert in Berlin

Für ihre „Short N‘ Sweet Tour“ kommt Sabrina Carpenter im März 2025 nach Berlin, um ihr Album „What a Devastating Turn of Events“ vorzustellen.

Sabrina Carpenter

„Short N‘ Sweet Tour“

Support: Rachel Chinouriri

Mi. 19.03.2025 Berlin Uber Arena

Telekom Prio Tickets:

Mi., 24.07.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom:

Mi., 24.07.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

https://plus.rtl.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 25.07.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 26.07.2024, 10:00 Uhr

Hier gibt’s alles Wichtige zur US-Sängerin und -Schauspielerin im Überblick:

1. Alles zum Aufwachsen und zur Familie

Bevor wir uns Details über Carpenter widmen, klopfen wir hier einmal alle Zahlen, Daten und Fakten ab. Sabrina Ann Lynn Carpenter wurde am 11. Mai 1999 geboren, ist also 25 Jahre alt. Ihr Vater David ist Koch, über ihre Mutter Elizabeth ist nicht viel bekannt. Die 1,51 große Sängerin ist in Pennsylvania geboren und zog mit ihrer Familie im Alter von 13 Jahren nach Los Angeles. Sabrina Carpenter hat drei Schwestern namens Shannon, Sarah und Cayla.

2. Beginn als Schauspielerin

Bevor Sabrina Carpenter 2022 mit ihrem Album „E-Mails I can’t send“ so richtig durchstartete, stand sie bereits in einem anderen Bereich im Rampenlicht. Schon seit ihrem zwölften Lebensjahr steht die Amerikanerin, die auch österreichische Wurzeln hat, als Schauspielerin vor der Kamera. Ihre erste Rolle hatte sie mit „Law & Order: Special Victims Unit“. Sie spielte ein Entführungsopfer, dabei handelte es sich allerdings eher um ein Nebencharakter. Seit dem Schauspieldebüt wirkte sie in mehreren Produktionen mit. Den wohl bekanntesten Part hatte sie als Maya Hart in der Disney-Serie „Girl Meets World“ von 2014 bis 2017.

3. Was hat Sabrina Carpenter mit Miley Cyrus zu tun?

Man könnte fast sagen, dass Miley Cyrus für den Beginn von Carpenters Gesangskarriere verantwortlich ist. Denn 2009 nahm diese an einem Wettbewerb teil, der von Cyrus ins Leben gerufen wurde. Für „The Next Miley Cyrus Project“ sang sie den Disney-Song „Smile“ und belegte damit den dritten Platz. Ihre Debütsingle „Can’t Blame a Girl for Trying“ erschien allerdings erst fünf Jahre später.

4. It’s a long way to the top

„E-Mails I can’t send“ war Sabrina Carpenters Durchbruch als Sängerin. Die Platte aus dem Jahr 2022 verkaufte sich in der Debütwoche über 18.000 Mal und stieg somit auf Platz 23 der US-Charts ein. Allerdings war die LP bereits Carpenters viertes Werk. Ihr erstes Werk „Eyes Wide Open“ veröffentlichte sie bereits 2015. An den Erfolg von „E-Mails I can’t send“ kam allerdings keines ihrer bisherigen Werke heran.

5. Supportact von Taylor Swift

Vielleicht hat auch ein weiterer Punkt für den plötzlichen Erfolg von Sabrina Carpenter gesorgt. Die 25-Jährige durfte 2023 die Konzerte von Taylor Swifts „The Eras“-Tour in Lateinamerika eröffnen. „Ich fühle mich so gesegnet, die Magie zu erleben, die du und diese Tour mit sich bringen“, bedankte sich Carpenter per Instagram bei Swift.

6. Barry Keoghan und sie

Sabrina Carpenter ist in einer Beziehung mit Barry Keoghan. Bereits seit Ende 2023 soll die Sängerin mit dem „Saltburn“-Star zusammen sein, offiziell machten sie es allerdings erst mit einem Auftritt auf dem roten Teppich der Met-Gala am 06. Mai 2024. In Carpenters Musikvideo zu „Please Please Please“, ein Song, der am 07. Juni erschien, hat Keoghan einen Gastauftritt. Im Clip spielt Carpenter eine Verbrecherin, die aus dem Gefängnis entlassen wird. Wieder auf freien Fuß rettet sie ihren Lover Keoghan, der ebenfalls einen Bankräuber spielt, aus den Ketten.

7. Neues Album mit u.a. Jack Antonoff

Ihr Song „Espresso“ läuft seit dem 11. April 2024 in den Radios rauf und runter. Schon jetzt hat der Hit in England Gold-Status erreicht, in ihrer Heimat Amerika vier Mal Platin. „Espresso“ ist ein Vorgeschmack auf ihr kommendes Album „Short ’n Sweet“, welches am 23. August veröffentlicht wird. An der LP hat Carpenter unter anderem mit Jack Antonoff gearbeitet, der zuvor bereits für Lana del Rey und Taylor Swift produzierte.

8. Unter diesem Namen checkt sie in ihre Hotels ein

Wer an einer Hotelrezeption nach Sabrina Carpenter fragt, wird wahrscheinlich zu hören bekommen: „Die ist hier nicht“. Wahrscheinlich auch gut so, denn bei 35 Millionen Fans auf Instagram dürfte Carpenter sonst keine ruhige Minute verbringen. Doch damit die 25-Jährige in Ruhe schlummern kann, hat sie vorgesorgt. Denn in Hotels checkt sie unter dem Namen Mrs. Doubtfire ein. „Ich liebe es, zu trollen, und ich liebe es, aus einem Flugzeug auszusteigen und zu sehen, wie ein Typ ein Schild mit der Aufschrift Mrs. Doubtfire hält. Sie waren immer sehr enttäuscht, wenn ich es war, aber nach einer Weile begannen einige Leute zu verstehen.“, erzählt sie gegenüber „Vanity“. Ob sie auch in Köln unter dem Namen des fiktiven Kindermädchens, gespielt von Robin Williams, einchecken wird? Auf jeden Fall dürften sich nun einige Fans nach einer Mrs. Doubtfire erkundigen…

Wahrscheinlich wird Sabrina Carpenter am heutigen Donnerstag (13. Juni) beim großen GNTM-Finale ihr neuen Song „Please, Please, Please“ performen. Ob die Amerikanerin Heidi Klum auch bei der Entscheidung über den Gewinner bzw. die Gewinnerin unterstützt, zeigt sich dann ab 20.15 Uhr bei ProSieben.