SALÒ veröffentlicht neue Single „Apollonia sitzt bei Edeka an der Kassa“

SALÒ macht laut eigener Aussage Musik für „Hundestreichler*innen, Arbeitsverweigernde und alle, die sonst noch Gefühle haben“. Wer sich darunter erstmal nichts vorstellen kann, sollte wissen, dass sich das Ganze klanglich irgendwo in der Ästhetik von Post-Punk und von poppigen Synths einreiht. Entsprechend punkig wird es es auch bei seiner neuen Single. Passend zum Release-Friday kommt „Apollonia sitzt bei Edeka an der Kassa“ mit Videoauskopplung raus.

Der Einfall zu dem Song kam SALÒ im Berliner „Clash“. Unter Berliner*innen ist die alternative Bar in Kreuzberg vor allem durch ihren punkigen Charme bekannt. Dort unterhielt sich SALÒ mit ein paar Freunden der Band LEOPARD über die Titel einiger Deutschpunk-Songs – als plötzlich seine Freundin jemanden namens Apollonia anrief. Total geflasht von dem Namen, wurde die Idee zu dem Song „Apollonia sitzt bei Edeka an der Kassa“ geboren. Einige fragen sich jetzt vielleicht – „Kassa“ – ist in dem Titel etwa ein Rechtschreibfehler enthalten? Weit gefehlt, denn in Österreich heißt die Kasse eben „Kassa“. Die Band und SALÒ begeisterten sich für die Idee, wie lustig und schön es doch wäre, „wenn jemand namens Apollonia bei Edeka an der Kassa sitzt, oder?“

Der Stockenten-Liebhaber, wie er es auf Instagram schreibt, heißt mit bürgerlichen Namen Andreas Binder und kommt ursprünglich aus der Südsteiermark. Sein Debüt hatte der Musiker mit seiner EP TRÄNEN ZU WEIN im Jahr 2020. Eine nächste EP mit dem Titel RABATT ist schon in Planung und wird noch in diesem Jahr erscheinen. Des Weiteren ist der Musiker auch bei dem österreichischen Label „Mom I Made It“ unter Vertrag. Seitdem folgten mehrere Features, darunter auch „Heißes Blei“ mit seiner Label-Kollegin Eli Preiss. Wahrscheinlich mögen einige von euch aber zum ersten Mal mit SALÒs Single „Bonjour Tristesse“ in Berührung gekommen sein. Diese erschien 2021 und handelt über die Melancholie des Lebens.