Samra festgenommen: Was über den Vorfall in Phuket bekannt ist

Samra wurde auf Phuket vorübergehend festgenommen. Die deutsche Botschaft bestätigte den Vorfall.

Laut Medienberichten wurde Samra auf der thailändischen Ferieninsel Phuket festgenommen. Die deutsche Botschaft soll den Vorfall bestätigt haben – der Berliner Rapper selbst streitet einen Drogenbezug ab.

Was bisher bekannt ist: Festnahme nach Partynacht

Samra befindet sich nach übereinstimmenden Medienberichten offenbar wieder auf freiem Fuß – doch die Umstände seiner zwischenzeitlichen Festnahme auf der thailändischen Insel Phuket sorgen für Aufsehen. Die „Bild“-Zeitung berichtete als erstes Medium, dass der Musiker im Zuge einer Kontrolle in Gewahrsam genommen worden sei. Laut dem Bericht sollen beim Rapper Substanzen der sogenannten Kategorie 4 nach thailändischem Betäubungsmittelgesetz gefunden worden sein. Darunter fallen unter anderem verschreibungspflichtige Psychopharmaka wie Diazepam, Lorazepam und Midazolam. Nach thailändischem Recht ist die Einfuhr solcher Mittel legal, sofern eine ärztliche Verschreibung vorliegt und die Menge den Bedarf von maximal 30 Tagen nicht übersteigt.

Auf Nachfrage der „Bild“ bestätigte Samra angeblich, in eine Verkehrskontrolle geraten zu sein, wies einen Zusammenhang mit Drogen jedoch ausdrücklich zurück.

Deutsche Botschaft bestätigt den Vorfall

Laut „Bild“ soll ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Bangkok die Festnahme gegenüber der Zeitung bestätigt haben. Dem Bericht zufolge habe die Botschaft Samra empfohlen, einen Anwalt hinzuzuziehen, was dieser auch getan habe. Unabhängig bestätigt wurde der Vorgang bislang nicht; sämtliche Angaben beruhen auf dem Bericht der „Bild“-Zeitung. Die Polizei von Chalong, einer Ortschaft im Süden der Inselhauptstadt Phuket City, soll gegenüber „Bild“ die Festnahme ebenfalls bestätigt haben.

Einbruch in Berlin: Samra setzte kurz zuvor Belohnung aus

Die Meldung aus Thailand folgt auf einen weiteren Vorfall, der Samra zuletzt in die Schlagzeilen gebracht hatte: Rund zwei Wochen vor den Berichten aus Phuket war in seine Berliner Wohnung eingebrochen worden. Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der Rapper daraufhin ein Video, das offene Schränke, auf dem Boden verstreute Kleidung und umgeworfene Kartons zeigt. Samra setzte eine Belohnung von 30.000 Euro aus: „Wer mir echte Beweise zu den Tätern liefern kann und weiß, wer dahintersteckt, ich lege 30.000 Euro auf den Tisch“, schrieb er in dem Post.

Leben und Karriere des Berliner Rappers

Samra, bürgerlicher Name Samra Omerović, wurde 1993 in Berlin geboren und wuchs in der Hauptstadt auf. Der Sohn bosnischer Einwanderer zählt seit Mitte der 2010er-Jahre zu den meistbeachteten Stimmen des deutschsprachigen Straßen- und Gangstarap. Erste größere Bekanntheit erlangte er durch Zusammenarbeiten im Umfeld des Berliner Rap-Labels Ersguterjunge, wo er unter anderem mit Bushido in Kontakt kam. Sein Debütalbum SAMRA erschien 2019 und erreichte Platz eins der deutschen Album-Charts.

In den Jahren darauf etablierte sich Samra mit weiteren Chartprojekten sowie zahlreichen Kollaborationen als fester Bestandteil des deutschsprachigen Rap-Mainstreams. Sein Stil verbindet melodische Trap-Elemente mit Texten, die häufig Straßenerfahrungen, persönliche Loyalität und das Spannungsfeld zwischen Herkunft und Aufstieg thematisieren.