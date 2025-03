Samra enttäuscht: „Toni Kroos möchte nicht mit mir in Verbindung gebracht werden“

Channel Tres live in Berlin: Rap-Konzert, Clubabend & Tanzshow in einem

Einen Track hätte Samra in der Castello-Halle in Düsseldorf zur Icon League live rappen sollen – doch dann kam alles anders, als geplant. Angeblich sei Toni Kroos daran Schuld, dass der 30-jährige Rapper um seinen Auftritt gebracht wurde.

Was laut Samra vorgefallen ist

Samra nutzte seinen Instagram-Account, um sich über die für ihn schlechte Lage und speziell über den Weltmeister auszulassen. So ließ er wissen: „Hallo liebe Fans, ich war heute zur Icon League in Düsseldorf eingeladen und habe mich wirklich darauf gefreut, endlich wieder einige von euch live zu treffen und einen Song zu performen. Doch obwohl man mich persönlich eingeladen hatte, wurde ich kurz darauf wieder ausgeladen. Die Begründung: Toni Kroos möchte aufgrund meiner Vergangenheit nicht mit mir in Verbindung gebracht werden. Er distanziert sich von mir, weil ich in der Vergangenheit mit Drogen zu tun hatte und es Vorwürfe gegen mich gab – Vorwürfe, die nachweislich falsch sind.“

„Umso mehr enttäuscht mich die Doppelmoral“

Und weiterhin hieß es von Samra über den 35-jährigen Profi-Sportler: „Ich habe großen Respekt vor Toni Kroos als Mensch und bewundere ihn für seine beeindruckende Fußballkarriere sowie für die vielen Projekte und Stiftungen, die er unterstützt. Umso mehr enttäuscht mich die Doppelmoral in diesem Fall.“

Hier geht’s zum Instagram-Statement von Samra:

Zuletzt vermeldete er noch: „In der Icon League spielen Persönlichkeiten mit, deren Vergangenheit/Gegenwart viel schwerwiegendere Vorwürfe beinhaltet – und dort scheint es kein Problem zu sein. Doch mich verurteilt man für etwas, das nie passiert ist.“

Ein Statement von Toni Kroos dazu steht aktuell noch aus.