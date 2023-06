Der Vorfall ereignete sich während zeitgleich noch Auftritte auf dem Open Air stattfanden.

Am Samstag (17. Juni) hat beim EDM-Festival Beyond Wonderland im Bundesstaat Washington in den USA ein Festivalbesucher auf dem Campingplatz in der Nähe des Festivalgeländes aus noch unbekannten Motiven in die Menge geschossen. Dabei sind zwei Menschen ums Leben gekommen und drei weitere wurden verletzt – darunter auch der Schütze selbst. Die Schießerei ereignete sich während gleichzeitig noch Auftritte auf dem Open Air stattfanden.

Die zwei Todesfälle wurden am selben Tag um 23.30 Uhr auf einer Pressekonferenz in der nächstgelegenen Stadt George von einem Sprecher der Polizei bekanntgegeben. Der Pressesprecher sagte, der Verdächtige habe „wahllos in die Menge“ geschossen, als die Polizei eintraf, um ihn festzunehmen. Über den gesundheitlichen Zustand der beiden verletzten Personen sowie des Täters wurde nichts öffentlich gemacht. Auch ein Motiv konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Am Sonntag, den 18. Juni, um 14.30 Uhr, wurde der finale Tag des Festivals komplett abgesagt.

Das Beyond Wonderland ist ein zweitägiges EDM-Festival mit etwa 27.000 Besucher:innen, das dieses Jahr im Gorge Amphitheatre im Bundesstaat Washington ausgetragen wurde. Zu dem diesjährigen Line-up gehörten Künstler:innen wie Afrojack, Marshmello, Dillon Francis, James Hype, Timmy Trumpet, Eli Brown und Malaa.