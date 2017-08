Schnäppchenjäger: Dieser Reddit-User hat sich mit spottbilligen Supreme-Shirts eingedeckt – im örtlichen Supermarkt

An Klamotten von Supreme zu kommen, gleicht einem Akt der Unmöglichkeit. Die Skater-Marke aus New York umweht ein dauerndes Hype-Momentum, das auf dem limitierten Release neuer Stücke basiert. Blöd, dass dieses Image nun durch unter dem Fund des Reddit-Users CokeSlurpees leidet.

Beim wöchentlichen Streifzug durch die örtliche Filiale des US-Supermarkts K-Mart fielen ihm nicht nur Shirts der zuletzt pleite gegangenen Marke American Apparel in die Hände. Sondern auch die sonst kaum erhältlichen Oberteile von Supreme. Doch, wie können Shirts, für die junge Leute in New York, Los Angeles und Tokio üblicherweise tagelange Camp-Outs veranstalten, auf dem Grabbeltisch in der Pampa von Idaho landen?

Hype aus der Insolvenzmasse

Die Antwort ist einfacher als zunächst gedacht: Wie Highsnobiety berichtet, stammen die Supreme-Shirts aus der Insolvenzmasse American Apparels. K-Mart ist dafür bekannt, bei Auflösungsverkäufen im großen Stil zuzuschlagen. Vermutlich fertigte American Apparel die Rohlinge für Supreme an, lieferte die letzte Charge jedoch nicht aus. So lässt es sich erklären dass die schlichten, einfarbigen Shirts mit Supreme-Etikett in der US-amerikanischen Ödnis landeten.

