Aphex Twin & Supreme machen gemeinsame Sache für „Windowlicker“-Shirt

Auf der Rückseite des Oberteils gibt’s auch noch handgeschriebene Lyrics zu lesen. Hier mehr Infos zur Kollab.

Im Rahmen der Frühjahrs-/Sommer-2025-Kollektion hat die Mode- und Lifestyle-Marke Supreme eine Zusammenarbeit mit Aphex Twin angekündigt. Gemeinsam bringen sie ein Shirt heraus.

Rückblick auf 1999

Das Design des schwarzen T-Shirts wurde übernommen von der 1999er „Windowlicker“-EP. Im Zentrum des Oberteils: Das Photoshop-Grinsegesicht von Aphex Twin, das auf den Körper einer Frau im Bikini gebastelt wurde.

In eher krakeliger Handschrift liest man auf der Rückseite des Shirts noch einen „Cock/ver10“-Part – ein Track vom fünften Studioalbum DRUKQS (von 2001): „Come on you c***s, let’s have some Aphex acid.“

Hier gibt’s das Kollab-T-Shirt zu sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Dezember gab es Quasi-Neues

Ende 2024 gab es auch schon Neues von Aphex Twin. Also quasi. Denn Richard David James, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, hatte überraschend am 17. Dezember eine Compilation herausgebracht, auf der 38 Stücke zu finden sind, die es bisher nur verteilt auf sechs Vinyl-Releases am Merch-Stand bei seinen Live-Gigs in London, Barcelona, Manchester und Houston zu shoppen gab. Der Titel der Veröffentlichung deshalb passenderweise: MUSIC FROM THE MERCH DESK (2016-2023).

Laut „RA“ ist die diesjährige Kooperation zwischen Aphex Twin und Supreme nicht die erste Arbeit der Modefirma, bei welcher sie Bezug auf den Künstler nehmen. Schon 2018 diente der 53-Jährige als Inspirationsquelle, als die Marke sich damals mit dem Regisseur Chris Cunningham zusammentat und ein T-Shirt im Stile seines Films „Rubber Johnny“ aus dem Jahr 2005 herausbrachte. Den Film hatte Cunningham in Zusammenarbeit mit Aphex Twin gedreht.