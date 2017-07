Schwelgerischer Eskapismus: Shout Out Louds zeigen neues Video zu „Jumbo Jet“

In case you didn’t notice: Die wunderbaren Shout Out Louds bringen bald ein neues Album heraus. EASE MY MIND erscheint am 22.September 2017, als Vorgeschmack ließ die schwedische Indiepopband bisher ihre neuen Songs „Oh Oh“ und „Jumbo Jet“ hören. Zu letzterem folgt nun ein Video, das im Splitscreen-Modus Szenen aus dem Band- und Touralltag und aus Ausflüchten daraus zeigt.

Als Fluchtversuch muss auch der einmal mehr sehr leichte, träumerische, teilweise an Urlaub erinnernde Sound der Shout Out Louds zu verstehen sein. Die Aufnahmen fanden nämlich nicht etwa im Sommer auf einer einsamen Insel, sondern zwischen Oktober und März in einem Keller in einem Vorort von Stockholm statt. Sängerin Bebban Stenborg verbildlicht: „Auf dem Boden war Rattengift und im Nebenraum waren Junkies. Nicht gerade die naheliegendste Wahl, wenn man ‚Sunset Rock‘ machen will. Aber das ist wohl die Kraft des Eskapismus.“

Shout Out Louds auf Deutschland-Tour 2017 – die Termine:

16.09. Gold Leaves Festival, Darmstadt

09.10. München, Muffathalle

10.10. Erlangen, E-Werk

11.10. Leipzig, Täubchenthal

12.10. Köln, Live Music Hall

13.10. Hamburg, Uebel & Gefährlich

14.10. Berlin, Astra Kulturhaus