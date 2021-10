Shout Out Louds kündigen neues Album HOUSE an – hört hier die Single „As Far Away As Possible“ im Stream

Ja, es gibt sie immer noch – zum Glück, wie wir nach dem Hören ihrer ersten neuen Single sagen können: Die Shout Out Louds haben mit HOUSE ein neues Album angekündigt. Es ist ihr sechstes, soll am 18. Februar 2022 erscheinen und damit vier Jahre nach dem Vorgänger EASE MY MIND („ihr bestes Album seit zehn Jahren“, befand ME-Redakteur Jochen Overbeck). Die erste Kostprobe daraus hört auf den Namen „As Far Away As Possible“. Im Video dazu sehen wir dem schwedischen Quartett in einem Studio beim Musizieren und Uno spielen zu, während Sänger Adam Olenius sich möglichst weit weg von ihrer Heimatstadt Stockholm sehnt.

Die Shout Out Louds sagen über ihren neuen Song: „Das Stück ‘As Far Away As Possible’ hat auf alle Fälle etwas zu tun mit dem Gefühl, gefangen zu sein, steckengeblieben zu sein und ist der Wunsch nach einer Flucht aus der Mühle des Alltags. Das kann nur ein Drink sein, oder eine Nacht lang ausgehen, oder ein stilles Abhauen durch die Hintertür. Alles mögliche. Sich so weit weg zu träumen wie irgendwie möglich – dieses Gefühl macht den Song zu einem Lichtpunkt in einer erstickenden, beengenden Dunkelheit.”

HOUSE wurde wie auch schon ihr zweites Album OUR ILL WILLS von Björn Yttling (Peter, Björn & John, Franz Ferdinand, Lykke Li) produziert.

Eine Tour, die die Shout Out Louds auch nach Deutschland führen wird, hat die Indiepopband ebenfalls angekündigt.

Shout Out Louds auf Deutschland-Tour 2022 – hier die Termine

27.02.22 Hamburg – Gruenspan

28.02.22 Berlin – Festsaal Kreuzberg

01.03.22 Köln – Gloria

02.03.22 Darmstadt – Centralstation

03.03.22 Dresden – Beatpol

04.03.22 Wien – Arena

05.03.22 München – Freiheitshalle

06.03.22 Hannover – MusikZentrum

Ihren Durchbruch in den Indiediscos dieser Welt feierten die Shout Out Louds mit ihrem Debüt HOWL HOWL GAFF GAFF (2005) und Singles wie „Please, Please, Please“ und „The Comeback“; auch die Songs „Tonight I Have To Leave It“ und „Impossible“ aus OUR ILL WILLS (2007) wurden zu kleinen Radiohits. Danach veröffentlichten sie die Alben WORK (2010), OPTICA (2013) und EASY MY MIND (2017).