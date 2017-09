Von Newcomern und alten Hasen: 20 neue Alben – mit Moses Sumney, The Killers und Shout Out Louds

Wer den Names des Newcomers Moses Sumney in den vergangenen Wochen nicht gehört hat, der lebt wohl auf dem Mond. Obwohl, da kommt Sumneys Stimme auch her, also kann man nur von ihm gehört haben. Das Debütalbum AROMANTICISM erwarteten viele, vor allem nach seinem ersten und schon legendären Konzert in Berlin. Jetzt ist die Platte endlich da und überzeugt insbesondere durch Sumneys Stimme, die überirdisch klingt – und durch seine Song, die wie Wiegenlieder für das Unterbewusstsein funktionieren. Neben Sumney stellt sich eine weitere Newcomerin auf – Phoebe Bridgers. Ihr Debütalbum STRANGER IN THE ALPS ist non­cha­lant und nur wenige können derartige, schwere Zeilen so unaufdringlich unbeschwert singen.

Auch interessant ME-Radar 6 Newcomer, von denen Ihr spätestens jetzt gehört haben solltet Neben tollen Newcomern freuen wir uns aber auch über ein paar alte Bekannte, die aus der zeitweiligen Versenkung wieder auftauchen. The Killers sind mit ihrem fünften Album WONDERFUL WONDERFUL zurück und haben aus den Tiefen gleich eine Muschel mitgebracht, die das Cover schmückt – clever. Ein solides Album, bei dem der Papa gerne das Radio lauter dreht. Shout Out Louds knallen nach vier Jahren Pause mit EASE MY MIND einfach so ihr bestes Album seit zehn Jahren auf den Tisch. Dessen zentrale Nachricht: ein ordentlicher Weißwein. Paar Zigaretten. Ein Abend im Freien. Dann wird alles wieder gut, irgendwann wird ohnehin alles wieder gut.

Das Album der Woche: Moses Sumney – „AROMANTICISM”

Die weiteren Neuerscheinungen am 22. September 2017:

