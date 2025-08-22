Scooter in Berlin: Tickets, Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt & Wetter

Nach Bühnenattacke: Jane’s Addiction machen ohne Perry Farrell weiter

Scooter spielen am 29. August in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin. Hier alle wichtigen Infos.

Scooter spielen 2025 gleich sieben Open-Air-Shows in Deutschland. Die Konzerte sind Teil der „Thirty, Rough and Dirty!“-Tour, mit der die Band nach der komplett ausverkauften Arena-Tour 2024 nun unter freiem Himmel auftritt. Hier alle Informationen zu ihrem Gig in Berlin.

Tickets

Das Konzert von Scooter in der Wuhlheide ist nicht ausverkauft. Tickets in den noch verfügbaren Sitzplatz-Kategorien sind über Eventim erhältlich. Der Preis in der Kategorie 4 liegt bei circa 65 Euro pro Karte. Ein Ticket in der Kategorie 5 kostet 52 Euro.

Zeiten & Support

Der Einlass zur Parkbühne Wuhlheide am 29. August beginnt um 18 Uhr. Der Beginn der Shows ist für 20 Uhr angesetzt. Als Support-Act begleitet das Hamburger DJ- und Produzentenduo NEPTUNICA die Band.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten der „Thirty, Rough and Dirty!“-Open Airs orientiert werden. Laut der Community-Seite „Setlist.fm“ könnten folgende Songs bei den Auftritten von Scooter in der Hauptstadt gespielt werden:

Intro Gimme That Noise Maria (I Like It Loud) Techno Is Back Luv U More Heart Attack We Love Hardcore Unknown/ For Those About To Rave Weekend! Waste Your Youth Basssdrum Nessaja We Are the Greatest Call Me Mañana How Much Is the Fish God Save the Rave Ramp! (The Logical Song) J’adore hardcore

Anfahrt & Parken

Die offizielle Adresse der Parkbühne Wuhlheide lautet: Straße zum FEZ 4 / An der Wuhlheide in 12459 Berlin.

Am besten ist die Location mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Dafür bietet sich die S-Bahn S3 in Richtung Erkner an. Haltestelle ist Bahnhof Wuhlheide. Von hier aus sind es nochmal circa 900 Meter bzw. zwölf Minuten zu Fuß bis zur Bühne. Via Tram sind die Linien 27, 60, 61 und 67 optimal. Haltestelle ist hier Freizeit- und Erholungszentrum.

Im direkten Umfeld der Parkbühne Wuhlheide stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Diese befinden sich lediglich entlang und beidseits der Straße An der Wuhlheide. Extra-Zeit für die Suche einer geeigneten Parkgelegenheit wird hier empfohlen.

Wetter

Am Freitag, den 29. August, liegen die Höchsttemperaturen in Berlin bei 23 Grad. Dabei zieht sich voraussichtlich eine Wolkendecke über die Stadt, vereinzelt kann es leicht regnen, und die Sonne zeigt sich nur selten.