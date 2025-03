H. P. Baxxter: Eigenes Fast-Food-Menü mit Ohrstöpseln

Mysteriöse Posts auf Instagram und eine Namensänderung bei der Berlinale sorgten in letzter Zeit für Verwirrung rund um den Scooter-Sänger. Jetzt ist das Rätsel aufgeklärt, denn es gibt ein eigenes McDonald’s-Menü.

Die Fast-Food-Kette kooperiert regelmäßig mit verschiedenen Promis, die dann ihr eigenes Essen präsentieren. In der Vergangenheit waren das zum Beispiel RAF Camora und Shirin David. Bei der neuen Zusammenarbeit ist H. P. Baxxter, oder wie in der Kampagne, „Chris P. Baxxter“, an der Reihe.

Das gemeinsame „I like it laut“-Menü beinhaltet einen speziellen Burger mit Chips, Soße, einem Getränk und einem Paar Ohrstöpsel. Denn der „McCrispy“-Burger soll beim Reinbeißen ein besonders lautes Geräusch machen.

Maria wird zu McCrispy

Für die Burger-Nummer hat der Scooter-Frontmann außerdem im Werbevideo den Song „Maria (I like it loud)“ umgetextet in „McCrispy (I like it loud)“.

Den ersten Hinweis auf die Zusammenarbeit lieferte Baxxter bereits am 14. Februar. Auf seinem Instagram-Kanal postete er ein Bild von einem goldenen Klingelschild mit der Aufschrift „Chris P. Baxxter“. Er kommentierte das Ganze mit „An den Lieferanten: Hab einen neuen Namen“. „Chris P.“ lässt sich als Wortspiel in Bezug auf „crispy“, also knusprig, dem Namen des Burgers im Menü, erklären.

Fragen bei der Berlinale

Die Namensänderung hatte zudem Mitte Februar auf der Berlinale für Fragezeichen gesorgt. Dort hatte sich der Sänger der „Bild“-Zeitung zufolge gleich mit dem neuen Namen akkreditiert.