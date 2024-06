„L’amour toujours“ auf Sylt: H.P. Baxxter heiratet 38 Jahre jüngere Verlobte Sara 

Der Scooter-Frontmann wird kommendes Wochenende (8. Juni) seine Verlobte auf Sylt zur Frau nehmen.

H.P. Baxxter tourte im März 2024 noch mit Scooter quer durch Deutschland und spielt nun im Juli auf einigen Festivals. Doch zuvor möchte der Sänger seine 22-jährige Verlobte auf der Nordseeinsel Sylt heiraten. Neben berühmten Gästen sollen vor allem 150 Freunde und die Familie zum Fest eingeladen sein.

Erst Kirchentrauung, dann Kult-Restaurant

Geheiratet werden soll laut Angaben von „RTL“ am Samstag (8. Juni) in der evangelischen Kirchengemeinde St. Severin in Keitum. Dieselbe Kirche, in der Bundesfinanzminister Christian Lindner und Franca Lehfeldt 2022 geheiratet haben. Der Designer Guido Maria Kretschmar nahm 2018 Frank Mutters dort zum Mann.

Genauso gut besucht ist das Restaurant „Sansibar“, in der H.P. Baxxter und Sara anschließend mit Familie und Freunden feiern möchten. Gegenüber der „Bild“ erklärte der 60-Jährige seine Ortswahl wie folgt: „Sylt hat eine sehr schöne, fast magische Atmosphäre“.

Auf der Insel zeigte sich das Paar auch zum ersten Mal 2023 zusammen und machte dort die Beziehung öffentlich, drei Monate nachdem der Raver und sein Fan sich kennenlernten. Im Herbst desselben Jahres folgte dann ein gemeinsamer Trip durch Schottland, bei dem es zum Heiratsantrag kam. Aufeinander getroffen sind die beiden allerdings in Hamburg. Sara komme ursprünglich aus München und sei damals nach Hamburg gezogen, wo sie mittlerweile Immobilienwirtschaft studiert. Zwischen H.P. Baxxter und Sara habe es „direkt gefunkt“.

Vicky Leandros singt auf der Hochzeit

Neben den Familienmitgliedern der beiden werden auch einige Freunde anwesend sein. Darunter Scorpions-Frontmann Klaus Meine, die Schauspielerin und Model Mirja du Mont und auch Vicky Leandros mit ihrem Ehemann Baron Enno von Ruffin. Leandros soll allerdings nicht nur als Gast, sondern auch als Sängerin auftreten. Laut „Bild“ soll die 71-Jährige für das Pärchen singen. Das wird die dritte Hochzeit für H.P. Baxxter sein.