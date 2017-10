Gitarren-Musik ist tot? Von wegen! Noch dazu ist sie ganz schön girlie, Dream Wife sind der beste Beweis dafür.

Angefangen hat alles bei Sängerin Rakel Mjöll und ihren Kolleginnen Alice Go und Bella Podpadec 2015 als Projekt neben dem Studium in Brighton. Dort haben die drei Darstellende Kunst studiert und wollten eigentlich nur ein bisschen Musik machen. Gesagt, getan: Nach einem turbulenten Jahr voll mit Touren und der ein oder anderen EP, folgt jetzt ihr erstes Album. Es wird genau wie die Band selbst DREAM WIFE heißen.

Den Opener gibt es, quasi als Gimmick zur Album-Bekanntgabe, oben drauf. „Let’s Make Out“ ist eine rockige Gitarren-Nummer, die ein bisschen an einen Riot-Grrrl-Song erinnert. Es wird also schön laut auf ihrem Debüt. Aber hört selbst:

Das selbstbetitelte Debüt-Album des britisch-isländischen Trios soll am 26. Januar erscheinen – bis dahin hören wir einfach alles, was wir von Dream Wife schon kennen, in Dauerschleife.

Die Tracklist von „DREAM WIFE“:

01. Let’s Make Out

02. Somebody

03. Fire

04. Hey Heartbreaker

05. Love Without Reason

06. Kids

07. Taste

08. Act My Age

09. Right Now

10. Spend The Night

11. F.U.U.