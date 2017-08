Hört hier „Fire” von Dream Wife im Stream

Geneigte ME-Leser dürften sie schon kennen: Dream Wife sind Sängerin Rakel Mjöll, Alice Go an der Gitarre und Bassistin Bella Podpadec. Wenn sie nicht gerade als Dream Wife Konzerte spielen, studieren sie Darstellende Kunst in Brighton. Das erklärt wohl auch die übersprudelnde Energie der drei Wirbelwinde.

Mit dem Song „Fire”gibt es nun die erste Single der gleichnamigen EP, die am 29. September erscheinen soll. Die verkürzt die Wartezeit auf das hoffentlich bald erscheinende Debüt.

Der Song ist eine rasante Gitarren-Nummer, perfekt für den hitzigen Spätsommer. Kein Wunder, denn alle drei Bandmitglieder sind Feuer-Sternzeichen, wie sie dem Online-Magazin The Fader erklären: „Da wir alle drei Schütze bzw. Löwe sind, also Sternzeichen im Element Feuer, spielen wir mit der gesamten Bandbreite der Symbole und Metaphern die damit einhergehen. Wir haben sehr explosive Emotionen.” Das würden sie auch oft in der Begegnung mit anderen Menschen fühlen. Der Song zeigt einerseits die explosive Leidenschaft eines Feuers, aber auch dessen Zerstörungskraft.

Hört „Fire“ im Stream:

Hier schon mal die Tracklist der neuen Dream-Wife-EP „FIRE“:

Fire Somebody Fire (Ellie Herring Remix) Fire (FTSE Remix) Fire (biLLLy Remix)

Die EP wird als Vinyl erscheinen und auf 1.000 Exemplare limitiert sein – schnell sein lohnt sich also. Und wer die Girl-Punk-Power live erleben möchte, hat dazu beim Reeperbahn Festival vom 20. bis 23. September 2017 die Chance.