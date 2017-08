Seht hier Radioheads Konzert beim Rock Werchter Festival 2017 in voller Länge

Wie nett von ihnen: Um Bootleggern vorzubeugen und Fans, die nicht vor Ort sein konnten, eine Freude zu machen, veröffentlichen Radiohead über radiohead.tv seit geraumer Zeit immer wieder komplette Mitschnitte ihrer diesjährigen Festival-Headlinershows. So findet Ihr bei YouTube bereits Streams ihrer Konzerte beim kalifornischen Coachella Festival, beim dänischen Northside Festival, beim niederländischen Best Kept Secret Festival, beim italienischen I-Days Festival und beim polnischen Open’er Festival. Nun sind weitere zwei Stunden und acht Minuten Livemusik hinzugekommen: Seht hier Radioheads Live-Auftritt am 30. Juni 2017 beim belgischen Rock Werchter Festival 2017 in voller Länge.

Radioheads Setlist beim Rock Werchter 2017:

Daydreaming

Lucky

Ful Stop

Airbag

15 Step

Myxomatosis

All I Need

Pyramid Song

Everything in Its Right Place

Let Down

Bloom

Identikit

Weird Fishes/Arpeggi

Idioteque

You and Whose Army?

Bodysnatchers

2 + 2 = 5

Zugabe:

No Surprises

Nude

Climbing Up the Walls

Paranoid Android

Reckoner

2. Zugabe:

My Iron Lung

Karma Police