Selbstmordanschlag nach Ariana Grandes Konzert: Diese Musiker nehmen via Twitter Anteil

Schreckliche Ereignisse: Am Abend des 22. Mai 2017 sprengte sich nach einem Konzert von Ariana Grande ein Selbstmordattentäter in die Luft. Bei diesem Angriff in oder vor der Manchester Arena starben mindestens 23 Menschen, darunter Kinder und Jugendliche, mindestens 59 wurden verletzt. Großbritannien erlebt damit den gravierendsten Anschlag seit den Anschlägen vom 7. Juli 2005, damals wurden an mehreren Orten 56 Menschen getötet und über 700 verletzt. Die Popwelt erfuhr einen derartigen Anschlag zuletzt rund anderthalb Jahren: Bei den Terroranschlägen am 13. November 2015 in Paris starben alleine im Club Le Bataclan 90 Menschen während eines Konzerts der Eagles Of Death Metal, nachdem Attentäter mit Maschinenpistolen das Feuer eröffneten.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

Auf die Geschehnisse kann man keine angemessenen Worte finden, wie Ariana Grande selbst auf Facebook schrieb:„broken. from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words.“ Etliche Musiker und Schauspieler versuchen sich, wie Privatpersonen, natürlich trotzdem daran. Hier eine Übersicht der Tweets, die Trauer, Schock und Mitgefühl ausdrücken sollen:

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) May 23, 2017

In total shock and absolutely devastated about what's gone down in MANCHESTER sending Love and Light to all the family's involved LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 23, 2017

every musician feels sick & responsible tonight—shows should be safe for you. truly a worst nightmare. sending love to manchester & ari — Lorde (@lorde) May 23, 2017

I'm heartbroken over what happened in Manchester tonight.

Sending love to everyone involved. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) May 23, 2017

Sad, sad news from Manchester. Praying for all the victims and families involved. — Gary Barlow (@GaryBarlow) May 23, 2017

Absolutely heartbroken for #Manchester. Devastating news. My love, thoughts & prayers go out to all. — kylie minogue (@kylieminogue) May 23, 2017

Terrible news from Manchester. My thoughts are with everyone affected at the Arena and those trying to find loved ones in the city. — Billy Bragg (@billybragg) May 23, 2017

Mate, that is fucking horrible what happened in Manchester. My heart goes out to the families of those who lost their lives. 👎🏾No — Idris Elba (@idriselba) May 23, 2017

Praying for everyone at @ArianaGrande's show — KATY PERRY (@katyperry) May 22, 2017

I've been locked away in the studio all day. I give love and pray for those poor souls in #Manchester — Nile Rodgers (@nilerodgers) May 23, 2017

No one should go to a concert and never come home 💔 — Olly Murs (@ollyofficial) May 22, 2017

How devastating a night of enjoyment & this happens. #Prayers to the families and all who are affected by this.🙏🏼 #Manchester #arianagrande — La Toya Jackson (@latoyajackson) May 23, 2017

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) May 23, 2017

My thoughts and prayers are with all those affected by this horrific act in Manchester. We need to do better. We need to LOVE ONE ANOTHER. — Justin Timberlake (@jtimberlake) May 23, 2017

No words can describe how I feel about what happened in Manchester. I don't wanna believe that the world we live in could be so cruel. — Bruno Mars (@BrunoMars) May 23, 2017

Horrified hearing about what's going on in Manchester . Bless everyone x — Lily (@lilyallen) May 23, 2017

Sending love to those affected in Manchester. — Ellie Goulding (@elliegoulding) May 22, 2017

MY PRAYERS GO OUT TO PPL OF MANCHESTER…HAD SPECIAL TIMES THERE FROM YOUTH & BEYOND — Cher (@cher) May 22, 2017