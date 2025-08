Oasis-Show verpasst: Fan nach Crash mit Security bewusstlos

Chaos bei Oasis-Reunion in Manchester: Fan nach Zwischenfall im Krankenhaus statt auf dem Konzert.

Ein 34-jähriger Oasis-Fan hat die komplette Reunion-Show der Britpop-Legenden in Manchester verpasst, weil er bei einem Zwischenfall mit einem Sicherheitsmitarbeiter bewusstlos geschlagen wurde. Das berichtete zuletzt die britische Zeitung „Metro“.

Joel Garner besuchte am 16. Juli das dritte von fünf Heaton-Park-Konzerten der Band zusammen mit seiner Schwester Evie und drei weiteren Freund:innen. Während die Gruppe gerade auf dem Weg zu einer Bar war, jagten mehrere Sicherheitskräfte einen Mann, der versucht hatte, über den Zaun ins Gelände zu springen. Dabei kam es zu einem heftigen Zusammenprall, bei dem der unbeteiligte Garner von einem der Sicherheitsmitarbeiter „plattgemacht“ wurde.

Kritik am Verhalten der Sicherheitskräfte

„Es gab fünf bis sieben Sicherheitskräfte, die diesem Typen hinterherjagten, der über den Zaun gesprungen war“, erzählte Evie Garner „Metro“. „Dann gab es eine riesige Massenkarambolage, und sie knallten gegen den Typen und Joel.“ Joel verlor das Bewusstsein und erlitt einen Krampfanfall, woraufhin er sofort in das medizinische Zelt gebracht und später ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Trotz der schweren Verletzung zeigten sich die Sicherheitskräfte laut Evie wenig empathisch. „Sie fragten meinen Freund, ob Joel über den Zaun gesprungen sei, so Evie weiter. „Dann sind sie einfach gegangen. Es schien, als wollten sie den Typen festnehmen und hätten sich nicht darum gekümmert, wer ihnen im Weg stand.“

Keine bleibenden Schäden

Garner blieb bis 4 Uhr morgens im Krankenhaus, seine CT-Untersuchung zeigte keine bleibenden Schäden. Dennoch verpasste er zusammen mit seinen Begleiter:innen das komplette Konzert. „Ich bin total enttäuscht, dass ich Oasis nicht sehen konnte“, sagte Garner gegenüber „Metro“. „Wir hatten uns so auf den Abend gefreut und dann passiert das alles innerhalb von 15 Minuten. Wir haben 700 Pfund für die Tickets bezahlt und keinen einzigen Song gehört.“

Mehrere Festnahmen

Die Heaton-Park-Konzerte wurden von mehreren Fans ohne Tickets versucht zu stürmen, was zu Festnahmen führte. Andere versammelten sich in nahegelegenen Kneipen oder auf einem Hügel namens „Gallagher Hill“, um die Show aus der Ferne zu verfolgen. Liam Gallagher widmete den Fans auf dem Hügel den Song „Bring It On Down“. Der Vorfall wurde von der Polizei von Manchester untersucht, Joel Garner verzichtete jedoch darauf, Anzeige zu erstatten.