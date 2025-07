Oasis: Neue Live-Version von „Cigarettes & Alcohol“ kommt

Britpop’s coming home: So war es bei Oasis in Manchester

Oasis veröffentlichen Live-Version von „Cigarettes & Alcohol“ kurz vor ihren Wembley-Shows.

Kurz bevor Oasis ab dem 25. Juli für sieben ausverkaufte Konzerte im Londoner Wembley-Stadion auf die Bühne zurückkehren werden, veröffentlicht die Band am Freitag, den 25. Juli 2025 eine neue Live-Version ihres Songs „Cigarettes & Alcohol“. Der Mitschnitt stammt von der ersten der fünf Heimshows im Heaton Park in Manchester am 11. Juli 2025 vor insgesamt zusammengerechnet 320.000 Fans.

Heimspiel in Manchester

Am Freitag, den 11. Juli, spielten Oasis das erste von fünf restlos ausverkauften Homecoming-Gis. Der sechste Song der Setlist war „Cigarettes & Alcohol“, ein Moment, der nun in einer energiegeladenen Live-Version verewigt wurde. Fans aus aller Welt, darunter aus Japan, Costa Rica, Nordamerika, Mexiko, Argentinien, Irland, Italien und Australien reisten an, um beim Comeback der Gallagher-Brüder live dabei zu sein – und sie sind nun alle mithilfe der Live-Version in Ton festgehalten worden.

Track auf Streamingdiensten verfügbar

Auf den Streamingdiensten ebenfalls zum Wochenendstart verfügbar. Der Plan laut Pressemitteilung: Die Aufnahme fängt die rohe Energie der Heimkehr nach Manchester ein. Ein Moment, in dem Liam und Noel Gallagher zum ersten Mal seit Jahren gemeinsam in ihrer Heimatstadt auf der Bühne standen und dort als Einheit gefeiert wurden.

Hymne der Arbeiterklasse

„Cigarettes & Alcohol“ erschien ursprünglich 1994 auf dem Debütalbum DEFINITELY MAYBE, worauf natürlich auch „Live Forever“ und „Supersonic“ unter anderem zu finden sind. Der Song gilt als Hymne der britischen Arbeiterklasse und schildert den rauen Alltag im postindustriellen Manchester. Auch wenn er nicht den gleichen Kultstatus wie spätere Hits erreicht hat, bleibt er ein zentrales Stück der Oasis-DNA. Zusätzlich kündigte die Band eine Jubiläumsausgabe von (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? zum 30-jährigen Bestehen an, die am 3. Oktober erscheint. Am 22. August folgt außerdem ein umfangreiches Boxset mit dem Titel Complete-Studio-Album-Collection.