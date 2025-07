Oasis: Konzert-Einnahmen fließen in Manchesters Musikszene

Oasis fördern mit ihren Konzert-Einnahmen kleine Musikspielstätten in Manchester.

Die Einnahmen aus den ausverkauften Oasis-Konzerten im Heaton Park werden in die lokale Musikszene Manchesters reinvestiert. Wie der Stadtrat bekanntgab, wird ein Fördertopf von 250.000 Pfund eingerichtet, auf den sich kleinere, sogenannte „Grassroots“-Musikspielstätten bewerben können. Die fünf Shows der Gallagher-Brüder im Rahmen der „Live ’25“-Tour lockten insgesamt rund 300.000 Menschen in den Norden der Stadt. Neben Oasis traten in den vergangenen Wochen auch internationale Acts wie Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Charli XCX, Elbow, Fontaines D.C. und Robbie Williams in Manchester auf. Die Stadt verzeichnete dadurch laut Medienberichten rund 1,3 Millionen Besucher:innen.

Stadt Manchester profitiert

Die Stadt Manchester profitierte finanziell unter anderem durch die Vermietung städtischer Parks sowie durch Gewerbesteuern größerer Veranstaltungsorte. Ein Teil der Einnahmen wird zudem in die städtischen Parkanlagen zurückfließen. Bev Craig, Vorsitzende des Stadtrats, betonte die Bedeutung kleinerer Venues für die Musiklandschaft: „Die großen Konzerte dominieren vielleicht die Schlagzeilen, aber sie sind nur möglich, weil es ein breites Ökosystem mit kleineren Spielstätten gibt, die als Sprungbrett für Künstler:innen dienen.“

Förderung für lokale Musikszene

Auch Jay Taylor vom britischen Musikspielstätten-Verband Music Venue Trust begrüßt die Maßnahme. Angesichts steigender Kosten und gekürzter Steuererleichterungen für kleine Locations komme der Förderfonds zur rechten Zeit. Der Fonds soll künftig vom Music Venue Trust verwaltet werden, die Details werden derzeit noch finalisiert. Der Schritt gilt als Signal für andere Städte im Vereinigten Königreich, ihre lokale Musikszene ebenfalls gezielter zu fördern.

Laut Music Venue Trust war 2023 das bislang verlustreichste Jahr für kleinere Venues in Großbritannien, 125 Spielstätten mussten schließen, rund 14.500 geplante Veranstaltungen entfielen. Auch der Vorschlag einer Ticketabgabe von einem Pfund pro verkauftem Stadion- oder Arena-Ticket steht weiterhin im Raum.

Comeback nach 16 Jahren

Die aktuelle Oasis-Reunion ist die erste Tournee der Gruppe seit 16 Jahren. Sie begann Anfang Juli 2025 mit Konzerten in Cardiff und führt die Gallagher-Brüder und ihre Band nach den Londoner Shows weiter nach Edinburgh, Dublin sowie nach Nordamerika, wo Gigs in Toronto, New Jersey, Chicago, Los Angeles und Mexiko-Stadt geplant sind. Im Anschluss folgen zwei weitere Auftritte im Wembley-Stadion sowie Termine in Asien, Australien und Südamerika.