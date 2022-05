Sero kündigt neues Album mit Single „Wimpernschlag“ an

Foto: bastimowka / Sony. All rights reserved.

Sero veröffentlicht Musikvideo zu „Wimpernschlag“ und kündigt sein neues Album an.

Der aus Berlin-Schöneberg stammende Rapper Sero hat ein Nachfolge-Album für sein 2020 veröffentlichtes Debütalbum REGEN angekündigt. Es wird den Titel MONDLICHT tragen und am 9. September 2022 erscheinen.

Auch eine erste Single aus dem Album hat der Rapper bereits mitsamt Musikvideo veröffentlicht. „Wimpernschlag“ handelt von verlorenen Herzen, die wie Whiskygläser zerbrechen, womit auch zwei Grundmotive des kommenden Albums bereits genannt sein sollten: toxischer Liebesschmerz und daraus resultierender Drogenmissbrauch. Eingerahmt wird der Herzschmerz-Song von einem sommerlich leichten Sound, der gut zu dem von Sebastian Mowka und Benjamin Zech produzierten Musikvideo passt, in dem Sero vor mediterranen Sonnenuntergängen performt und vor allem eins macht: Lust auf den Sommer.

Sein neues Album MONDLICHT soll sich laut Sero musikalisch von dem düsteren Vorgängeralbum lösen, sich mehr Richtung Pop orientierten und so optimistischer und leichter klingen. Der perfekte Sommersound also, den wir nach über zwei Jahren Coronapandemie dieses Jahr sicherlich alle gut brauchen können. Sero, der auch als Schauspieler unterwegs ist und bereits in einer Kieler „Tatort“-Folge die Rolle eines jungen Polizisten verkörperte, war übrigens bereits bei uns zum Interview zu Gast. Es ging um seinen künstlerischen Werdegang, Ehrlichkeit im Deutschrap, seine Faszination für das Schauspiel sowie um sein Debütalbum. Hier könnt ihr das Interview nachlesen.