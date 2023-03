Setlist „Eras“-Tour: Taylor Swift spielt 44 Songs in 3 Stunden!

Foto: Getty Images for TAS Rights Mana, Kevin Mazur. All rights reserved.

Taylor Swift gab am vergangenen Freitag (17. März) das erste Konzert ihrer lang erwarteten „Eras“-Tour. In Glendale, Arizona, präsentierte sie, was sich Fans konkret unter dem Konzept der Präsentation all ihrer musikalischen Phasen vorzustellen haben. Dafür nahm sie sich drei Stunden und insgesamt 44 Songs lang Zeit.

„Eras“ ist die erste Tour des Pop-Superstars, seit sie 2018 mit REPUTATION (2017) unterwegs war. In der Zwischenzeit sind vier neue Alben und zwei Remakes (Taylor’s Versions) alter Platten erschienen, LOVER (2019), FOLKLORE (2020), EVERMORE (2020), MIDNIGHTS (2022) und FEARLESS (2008/2021) sowie RED (2012/2021).

Um all der Produktivität auch auf der Bühne Rechnung zu tragen, nehmen diese Werke deutlich mehr Raum auf der Setlist ein als ihre älteren. Nichtsdestotrotz gab es, in Kapiteln geordnet und inklusive einer Reihe Kostümwechsel, zu jedem Langspieler mindestens ein Stück.

Neben wechselnden Vorbands, darunter Haim, Phoebe Bridgers, Beabadoobee und Gracie Abrams, können Fans zusätzlich bei jedem Konzert mit der Akkustikversion eines stets wechselnden Titels rechnen. Im Fall der unten aufgestelllten Liste aus Glendale war das „Mirrorball“ von FOLKLORE.

Allerdings gab die Sängerin keines der vier im Vorfeld neu-veröffentlichen Lieder zum Besten. Den US-Abschnitt ihrer Konzertreihe wird sie am 9. August in Los Angeles beenden. Internationale Termine der „Eras“-Tour sind noch nicht angekündigt, sollen aber folgen.

Die Setlist