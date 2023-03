Taylor Swift teilt vier Songs zum Auftakt der „Eras“-Tour

Am Freitag (17. März) startete in Glendale, Arizona Taylor Swifts „Eras“-Tour. Sie wird am 5. August in Los Angeles, Kalifornien enden. Kurz vor ihrem ersten Tour-Konzert seit 2018 teilte die Pop-Sängerin vier vorher unbekannte Songs. Es handelt sich um drei „Taylors Versions“, also Neuaufnahmen bereits bekannter Songs aus ihren Katalog, und das Stück „All of the Girls You Loved Before“. Bei letzterem vermuten Fans, dass es während der Produdtion ihres siebten Studioalbums LOVER von 2019 entstanden ist.

„Eyes Open“ und „Safe & Sound“, ursprünglich mit The Civil Wars, entstammen ihrer Arbeit für den Soundtrack des Films „The Hunger Games“ von 2012. „If This Was a Movie“ war erstmals 2010 auf der Deluxeversion ihrer dritten Platte SPEAK NOW zu hören.

Die Welle an Releases passt zum Konzept der Tour, die sie mit ihnen einleitete. Unter anderem aufgrund der Covid-19-Pandemie ist die 33-Jährige mit ihren Alben LOVER (2019), FOLKLORE (2020), EVERMORE (2020), MIDNIGHTS (2022) und den beiden Taylors Versions zu FEARLESS (2008/2021) und RED (2012/2021) noch nie auf Tour gewesen. „Eras“ bezieht sich daher auf die verschiedenen Phasen ihres musikalischen Werkes innerhalb dieser Spanne und vielleicht auch außerhalb dieser, wie die neuen Songs andeuten könnten. Diese derart lange Pause hat sicher auch dazu geführt, dass der Ansturm auf die Karten die Plattform Ticketmaster zum Einknicken gebracht hat.

Auf der Webseite des Superstars heißt es, dass internationale Termine für die Tour bald folgen würden.